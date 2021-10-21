Із часів динозаврів. Учені виявили доісторичного краба, який застряг у бурштині на 100 млн років (відео)

Знайдений ракоподібний C. athanata заповнює прогалину в розумінні того, як краби почали переміщатися в наземне та прісноводне середовище проживання.

Майже 100 мільйонів років тому в сучасній М'янмі крихітний краб під назвою C. athanata застряг у деревній смолі та був похований ще живим. Цей зразок не тільки являє собою новий вид, а і є найдавнішим крабом, що збереглися в бурштині, пише Popular Science.

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Зябра краба вказують на те, що він вів напівводний спосіб життя, і що стародавні краби вийшли на сушу та потрапили в прісноводне середовище раніше, ніж показував літопис скам'янілостей.

"Це перший краб епохи динозаврів, що потрапив у бурштин. Й оскільки він спійманий таким вишуканим чином, він є найкраще збереженим крабом із коли-небудь знайдених", — розповів Гав'єр Луці, палеобіолог із Гарвардського університету та співавтор дослідження.

[ + – ] C. athanata очима художника

Краби існують вже понад 200 мільйонів років. Однак саме в крейдяному періоді, який тривав зі 145 до 66 мільйонів років тому, ракоподібні досягли свого розквіту.

Під час так званої "крейдяної крабової революції" краби почали поширюватися в різні місця. Вони подорожували по всьому світу і почали відігравати важливу роль в екосистемах, в яких вони оселялися.

Ґрунтуючись на генетиці видів, котрі нині живуть, учені припускають, що наземні краби відділилися від своїх родичів приблизно 130 мільйонів років тому. Однак скам'янілостей, що підтверджують цей перехід, мало. Вік найдавніших відомих клішнень і верхніх панцирів прісноводних і наземних крабів становить приблизно від 75 до 50 мільйонів років.

[ + – ] Дослідники вивчили скам'янілість під мікроскопом і використовували метод, званий мікро-комп'ютерним скануванням, для створення тривимірних цифрових реконструкцій тіла краба

Нещасний C. athanata, якого Луці та його команда описали у своєму новому дослідженні, знаходився серед бурштинових шматочків. Спочатку його зібрали шахтарі, проте в 2015 році китайський Музей бурштину Лун'інь в провінції Юньнань викупив його в місцевого магазину.

Дослідники вивчили скам'янілість під мікроскопом і використовували метод, званий мікро-комп'ютерним скануванням, для створення тривимірних цифрових реконструкцій тіла краба. Вони побачили, що викопне, котре збереглося, враховує такі нюанси, як вусики, вирячені очі, ротова частина, покрита дрібними волосками і щонайменше 6 пар зябер.

Цілісність скам'янілості вказують на те, що краб був живим і намагався врятуватися, коли його затягнуло смолою. Цей зразок був менше більшості інших нині живучих або вимерлих видів крабів. Ширина його панцира становила 2 мм, а розмах ніг — 5 мм.

"Найбільш ранні краби сильно відрізнялися від сучасних, і їхній зовнішній вигляд був здебільшого чимось середнім між лобстерами і крабами", — додав Луці.

Однак у C. athanata є кілька спільних рис із сучасними крабами, враховуючи форму панцира і довгі ноги. За словами Луці скам'янілість свідчить про те, що звична структура тіла краба сформувалася вже в середині крейдяного періоду, коли з'явилися більшість предків сучасних крабів.

Луці та його команда також помітили, що C. athanata позбавлений губчастої тканини, схожої на легкі, яка є у наземних крабів. Вони припускають, що давній краб жив у солоній або прісній воді поблизу узбережжя або переміщався між сушею і водою. Учені також вважають, що він жив у неглибоких водоймах на лісовій підстилці або навіть у вологих дуплах дерев.

Досить важко визначити спосіб життя C. athanata по єдиному екземпляру, який потрапив у бурштин. Проте, C. athanata заповнює прогалину в розумінні того, як краби почали переміщатися в наземне та прісноводне середовище проживання.