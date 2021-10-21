Со времен динозавров. Ученые обнаружили доисторического краба, застрявшего в янтаре на 100 млн лет (видео)

Обнаруженное ракообразное C. athanata заполняет пробел в понимании того, как крабы начали перемещаться в наземную и пресноводную среду обитания.

Почти 100 миллионов лет назад в современной Мьянме крошечный краб под названием C. athanata застрял в древесной смоле и был погребен еще живым. Данный образец не только представляет собой новый вид, но и является самым древним крабом, сохранившимся в янтаре, пишет Popular Science.

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Жабры краба указывают на то, что он вел полуводный образ жизни, и что древние крабы вышли на сушу и попали в пресноводную среду раньше, чем показывала летопись окаменелостей.

"Это первый краб эпохи динозавров, попавший в янтарь. И поскольку он пойман таким изысканным образом, он является самым хорошо сохранившимся крабом из когда-либо обнаруженных", — рассказал Хавьер Луке, палеобиолог из Гарвардского университета и соавтор исследования.

[ + – ] C. athanata глазами художника

Крабы существуют уже более 200 миллионов лет. Однако именно в меловом периоде, который длился с 145 до 66 миллионов лет назад, ракообразные достигли своего расцвета.

Во время так называемой "меловой крабовой революции" крабы начали распространяться в разные места. Они путешествовали по всему миру и начали играть важную роль в экосистемах, в которых они поселялись.

Основываясь на генетике ныне живущих видов, ученые предполагают, что наземные крабы отделились от своих сородичей около 130 миллионов лет назад. Однако окаменелостей, подтверждающих этот переход, мало. Возраст самых древних известных клешней и верхних панцирей пресноводных и наземных крабов составляет примерно от 75 до 50 миллионов лет.

[ + – ] Исследователи изучили окаменелость под микроскопом и использовали метод, называемый микро-компьютерным сканированием, для создания трехмерных цифровых реконструкций тела краба

Несчастный C. athanata, которого Луке и его команда описали в своем новом исследовании, находился среди янтарных кусочков. Изначально его собрали шахтеры, однако в 2015 году китайский Музей янтаря Лунъинь в провинции Юньнань выкупил его у местного магазина.

Исследователи изучили окаменелость под микроскопом и использовали метод, называемый микро-компьютерным сканированием, для создания трехмерных цифровых реконструкций тела краба. Они увидели, что хорошо сохранившееся ископаемое включает такие тонкие особенности, как усики, выпученные глаза, ротовую часть, покрытую мелкими волосками и по меньшей мере 6 пар жабр.

Целостность окаменелости указывают на то, что краб был живым и пытался спастись, когда его затянуло смолой. Этот образец был меньше большинства других ныне живущих или вымерших видов крабов. Ширина его панциря составляла 2 мм, а размах ног — 5 мм.

"Самые ранние крабы сильно отличались от современных, и их внешний вид был в основном чем-то средним между лобстерами и крабами", — добавил Луке.

Однако у C. athanata есть несколько общих черт с современными крабами, включая форму панциря и длинные ноги. По словам Луке окаменелость свидетельствует о том, что привычная структура тела краба сформировалась уже в середине мелового периода, когда появились многие предки современных крабов.

Луке и его команда также заметили, что C. athanata лишен губчатой ткани, похожей на легкие, которая есть у наземных крабов. Они предполагают, что древний краб жил в соленой или пресной воде вблизи побережья или перемещался между сушей и водой. Ученые также считают, что он жил в неглубоких водоемах на лесной подстилке или даже во влажных дуплах деревьев.

Довольно трудно определить образ жизни C. athanata по единственному экземпляру, попавшему в янтарь. Тем не менее, C. athanata заполняет пробел в понимании того, как крабы начали перемещаться в наземную и пресноводную среду обитания.