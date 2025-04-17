Открыт неизвестный ранее вид в броне: животных опознали по таинственным трехпалым следам (фото)

Наборы доисторических трехпалых следов, вдавленных в камень в Канаде, привели палеонтологов к открытию совершенно нового динозавра из семейства бронированных анкилозаврид. Ученые также датировали драгоценные следы и определили, что их возраст составляет около 100 миллионов лет.

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Об этом пишет Science Alert.

Известно, что следы были найдены недалеко от города Тамблер-Ридж в Британской Колумбии, который стал известен своими окаменелостями анкилозавров после того, как Марк Тернер и Дэниел Хелм впервые обнаружили следы еще в 2020 году.

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Анкилозавры являются одним из двух основных семейств анкилозаврид, второе — нодозавриды. Эти семейства внешне отличаются хвостовой броней: у нодозавридов отсутствует костяная хвостовая булава, которая определяет анкилозаврид.

По словам специалиста по анкилозаврам Виктории Арбур, которая также является куратором палеонтологом в Королевском музее Британской Колумбии, это первый раз в истории науке, когда ученым удалось увидеть драгоценные следы анкилозаврид возрастом 100 миллионов лет, у которых на задних ногах всего три пальца, в отличие от их сородичей, у которых четыре.

Следы руоподозавра, найденные в реке Росомаха, включая естественные слепки левой кисти и стопы динозавра в упавшем блоке. A) фотография, B) интерпретационный линейный рисунок и C) фотограмметрическая модель карты высот пары кисть-стопа Фото: Journal of Vertebrate Paleontology

Исследователи отмечают, что следы сохранились в не морских отложениях формаций Данвеган и Каскапау, которые относятся к середине мелового периода. В то время этот регион представлял собой низменную дельту, промытую каналами, отмелями, мелкими озерами и грязью, достаточно хлюпающей, чтобы сохранить отпечатки пальцев динозавров.

Подобные дорожки следов особенно полезны для палеонтологов, поскольку они предоставляют несколько образцов следов одного и того же животного. А в регионе, где отсутствует скелетный ископаемый материал, хорошо сохранившиеся ископаемые следы, подобные этим, необходимы для понимания доисторической жизни.

В ходе исследования ученые провели тщательный анализ, использовав фотограмметрию и оцифрованные следы — это помогло ученым тщательно рассмотреть следы нового вида. Например, следы pes (задней ноги) имеют "крепкие пальцы, заканчивающиеся тупыми треугольными или U-образными кончиками пальцев". В то же время следы передней ноги имеют пять пальцев и имеют серповидную форму.

Образцы из реки Мюррей Фото: Journal of Vertebrate Paleontology

По словам Арбур, они с коллегами все еще не знают, как именно выглядел динозавр, оставивший следы, известно, что он достигал в длину около 5-6 метров, был шипастым и бронированным, с жестким хвостом или полой хвостовой булавой.

Поскольку в Северной Америке не было найдено костей анкилозаврид в период от 100 до 84 миллионов лет назад, палеонтологи предположили, что они исчезли из региона в середине мелового периода. Но следы Ruopodosaurus clava показывают, что семейство анкилозаврид действительно топталось по континенту в то же время, что и его родственники нодозаврид.

Результаты новой работы палеонтологов также указывают на то, что существует два типа анкилозавров, которые считали этот регион своим домом, и что Ruopodosaurus был обнаружен только в этой части Канады.

Ранее Фокус писал о том, что найден новый вид динозавра возрастом 90 млн лет: такого как он ученые еще не встречали.