Відкрито невідомий раніше вид у броні: тварин упізнали за таємничими трипалими слідами (фото)

Набори доісторичних трипалих слідів, втиснутих у камінь у Канаді, привели палеонтологів до відкриття абсолютно нового динозавра з родини броньованих анкілозаврів. Вчені також датували дорогоцінні сліди й визначили, що їхній вік становить близько 100 мільйонів років.

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Про це пише Science Alert.

Відомо, що сліди було знайдено недалеко від міста Тамблер-Рідж у Британській Колумбії, яке стало відомим своїми скам'янілостями анкілозаврів після того, як Марк Тернер і Деніел Хелм уперше виявили сліди ще 2020 року.

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Анкілозаври є одним із двох основних родин анкілозаврид, друге — нодозавриди. Ці родини зовні відрізняються хвостовою бронею: у нодозавридів відсутня кістяна хвостова булава, що визначає анкілозаврів.

За словами фахівця з анкілозаврів Вікторії Арбур, яка також є куратором-палеонтологом у Королівському музеї Британської Колумбії, це перший раз в історії науки, коли вченим вдалося побачити дорогоцінні сліди анкілозаврів віком 100 мільйонів років, у яких на задніх ногах лише три пальці, на відміну від їхніх родичів, у яких чотири.

Сліди руоподозавра, знайдені в річці Росомаха, включно з природними зліпками лівої кисті та стопи динозавра в блоці, що впав. A) фотографія, B) інтерпретаційний лінійний малюнок і C) фотограмметрична модель карти висот пари кисть-стопа Фото: Journal of Vertebrate Paleontology

Дослідники зазначають, що сліди збереглися в не морських відкладеннях формацій Данвеган і Каскапау, що належать до середини крейдяного періоду. У той час цей регіон являв собою низинну дельту, промиту каналами, мілинами, дрібними озерами та брудом, який досить хлюпав, щоб зберегти відбитки пальців динозаврів.

Подібні доріжки слідів особливо корисні для палеонтологів, оскільки вони надають кілька зразків слідів однієї та тієї ж тварини. А в регіоні, де відсутній скелетний викопний матеріал, добре збережені викопні сліди, подібні до цих, необхідні для розуміння доісторичного життя.

Під час дослідження вчені провели ретельний аналіз, використавши фотограмметрію та оцифровані сліди — це допомогло вченим ретельно розглянути сліди нового виду. Наприклад, сліди pes (задньої ноги) мають "міцні пальці, що закінчуються тупими трикутними або U-подібними кінчиками пальців". Водночас сліди передньої ноги мають п'ять пальців і мають серпасту форму.

Зразки з річки Мюррей Фото: Journal of Vertebrate Paleontology

За словами Арбур, вони з колегами все ще не знають, який саме вигляд мав динозавр, що залишив сліди, відомо, що він досягав завдовжки близько 5-6 метрів, був шипастим і броньованим, з жорстким хвостом або порожнистою хвостовою булавою.

Оскільки в Північній Америці не було знайдено кісток анкілозаврів у період від 100 до 84 мільйонів років тому, палеонтологи припустили, що вони зникли з регіону в середині крейдяного періоду. Але сліди Ruopodosaurus clava свідчать, що сімейство анкілозаврів дійсно топталося по континенту в той самий час, що і його родичі нодозаврів.

Результати нової роботи палеонтологів також вказують на те, що існує два типи анкілозаврів, які вважали цей регіон своєю домівкою, і що Ruopodosaurus було виявлено тільки в цій частині Канади.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено новий вид динозавра віком 90 млн років: такого як він вчені ще не зустрічали.