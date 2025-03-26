Знайдено новий вид динозавра віком 90 млн років: такого як він вчені ще не зустрічали (фото)

Дослідники зазначають, що їм вдалося виявити абсолютно новий вид теризинозавра, який здивував однією "незвичайною" рисою.

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У 2012 році робітники, які будували трубопровід у Монголії, натрапили на щось цікаве: припускають, що їм вдалося виявити величезну клешню. Скам'янілість витягли з формації Баянширі, розташованої в пустелі Гобі — дослідники припустили, що їй від 95,9 до 89,6 мільйона років, пише IFLScience.

Скам'янілість вивчили вчені з Монгольського інституту палеонтології та Університету Хоккайдо — команда дійшла висновку, що їм вдалося виявити абсолютно новий вид теризинозавра, вік якого оцінюють у близько 90 мільйонів років. Новий вид був названий Duonychus tsogtbaatari й став свого роду сюрпризом для палеонтологів — дослідники виявили щось, чого не зустрічали ніколи раніше.

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За словами співавтора дослідження, доктора Есіцугу Кобаяші з Університету Хоккайдо, вони з колегами були абсолютно зачаровані, помітивши, що у цього виду теризинозавра насправді було всього два пальці замість трьох. Не менш дивовижним було й те, що один із нігтів динозавра все ще мав збережену кератинову оболонку.

Величезний кіготь теризинозавра під час розкопок Фото: Yoshi Kobayashi

Як правило, коли палеонтологи говорять про нігті, вони мають на увазі кістку всередині, а зовсім не фактичне зовнішнє покриття, як наші нігті. У результаті справжній кіготь динозавра, який десятки мільйонів років тому блукав Землею, став справжнім сюрпризом для вчених. Ця чудова скам'янілість неймовірно рідкісна в тому, щоб так добре зберегтися, оскільки зазвичай кератиновий ніготь згниває до того, як починається скам'яніння. Тепер у нас є унікальна можливість вивчити структуру кігтя і попутно вразити уми кількох вчених.

За словами автора дослідження, професора Дарли Зеленіцкі з Університету Калгарі, дивлячись на кіготь динозавра, можна припустити, що він використовував його для полювання і бійок, проте це, ймовірно, не зовсім так. Вчені дійшли висновку, що новий вид, як і інші теризинозаври, використовували свої кігті, щоб хапати та тягнути до себе рослини під час годування.

Передбачається, що наявність лише двох пальців не зменшила здатність динозавра хапати рослини. Однак унікальність руки вказує на те, що Duonychus, ймовірно, робив щось відмінне від інших теризинозаврів. Можливо, Duonychus еволюціонував як більш спеціалізований і харчувався певними рослинами. Утім, знадобляться додаткові дослідження, щоб учені могли відповісти на це питання.

Величезний кіготь теризинозавра під час розкопок Фото: Yoshi Kobayashi

За словами Кобаяші, спочатку вони з колегами припустили, що вся справа в еволюційній примсі. Однак подальші дослідження ліктя і зап'ястя показали, що вони були неймовірно жорсткими — це вказує на те, що теризинозавр використовував свої руки не тільки так, як це робили інші тероподи.

У результаті вчені дійшли висновку, що новий вид, імовірно, використовував два своїх пальці, щоб тягнути гілки. Тому знижена гнучкість і навіть відсутність третього пальця не були вадами — це були адаптації.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили новий вид тиранозавра: він старший за Tyrannosaurus rex на 6 млн років.