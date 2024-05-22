Знайдено новий вид динозаврів, які жили 70 млн років тому: у них були сміховинно крихітні лапи (відео)

Дослідники знайшли новий вид динозаврів-абелізавридів з унікальною особливістю будови тіла.

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Учені знайшли новий вид динозаврів-абелізавридів, який назвали Koleken inakayali. Останки динозавра, який жив 70 млн років тому, знайшли у формації Ла Колонія в Патагонії. Знайдений вид динозаврів вирізняється своїми мініатюрними передніми кінцівками, пише IFLScience.

Новий вид схожий на представника роду хижих динозаврів Карнотавра, який став відомим завдяки фільму "Світ Юрського періоду". Але Колекен (Koleken inakayali) відрізняється унікальними рисами черепа, своїми невеликими розмірами, а також відсутністю рогів, які були у Карнотавра.

За словами вчених, у Колекена були справді сміховинно маленькі передні лапи, що є спільною рисою для абелізавридів. Наразі експерти не знають, чому в цього виду динозаврів були такі дрібні передні кінцівки, але наголошують, що вони були справді вмілими мисливцями.

Частини скелета Колекена, які знайшли у формації Ла Колонія, включають кілька кісток черепа, майже всі хребці, ціле стегно, кілька куприків і дві майже цілі ноги.

Унікальна знахідка була зроблена в межах проєкту, який займається вивченням кінця "епохи динозаврів" у Патагонії.

У межах проєкту вже вдалося скласти уявлення про динозаврів, які жили в Патагонії в епоху пізньої крейди. Остання ж знахідка доповнює думку про те, що формація Ла Колонія має глобальне значення як порода, що містить останки динозаврів.

"Наша знахідка дає уявлення про різноманітність абелізавридів у Патагонії прямо перед масовим вимиранням. Дослідження також аналізує еволюцію абелізавридів та їхніх родичів, виявляючи прискорення еволюції в ранньому крейдяному періоді", — говорить дослідник Дієго Пол.

Нагадаємо, вчені виявили новий вид тиранозавра. Стародавній хижак мав 12 метрів зросту та важив 10 тонн.