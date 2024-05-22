Найден новый вид динозавров, живших 70 млн лет назад: у них были смехотворно крошечные лапы (видео)

Исследователи нашли новый вид динозавров-абелизавридов с уникальной особенностью строения тела.

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Ученые нашли новый вид динозавров-абелизавридов, который назвали Koleken inakayali. Останки динозавра, который жил 70 млн лет назад, нашли в формации Ла Колония в Патагонии. Найденный вид динозавров отличается своими миниатюрными передними конечностями, пишет IFLScience.

Новый вид похож на представителя рода хищных динозавров Карнотавра, который стал известным благодаря фильму "Мир Юрского периода". Но Колекен (Koleken inakayali) отличается уникальными чертами черепа, своими небольшими размерами, а также отсутствием рогов, которые были у Карнотавра.

По словам ученых, у Колекена были действительно смехотворно маленькие передние лапы, что является общей чертой для абелизавридов. Пока эксперты не знают, почему у этого вида динозавров были такие мелкие передние конечности, но подчеркивают, что они были действительно умелыми охотниками.

Части скелета Колекена, которые нашли в формации Ла Колония, включается несколько костей черепа, почти все позвонки, целое бедро, несколько копчиков и две почти целые ноги.

Уникальная находка была сделана в рамках проекта, который занимается изучением конца "эпохи динозавров" в Патагонии.

В рамках проекта уже удалось сложить представление о динозаврах, живших в Патагонии в эпоху позднего мела. Последняя же находка дополняет мнение о том, что формация Ла Колония имеет глобальное значение как порода, содержащая останки динозавров.

"Наша находка дает представление о разнообразии абелизавридов в Патагонии прямо перед массовым вымиранием. Исследование также анализирует эволюцию абелизавридов и их родственников, обнаруживая ускорения эволюции в раннем меловом периоде", — говорит исследователь Диего Пол.

Напомним, ученые обнаружили новый вид тираннозавра. Древний хищник имел 12 метров роста и весил 10 тонн.