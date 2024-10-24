Застывшие навсегда: животные мумифицируются в смертоносном озере в Африке (фото)

Извержения вулкана насыщают озеро Натрон солями и щелочами, что делает его воды смертельно опасными. Поэтому животные, которые попадают в воду, навсегда остаются закальцинированными "статуями".

Related video

У подножия активного вулкана Ол-Доиньо-Ленгаи на востоке Африки лежит соленое озеро Натрон. Концентрация соли в нем настолько высока, что животные в его воде превращаются в нерукотворные "статуи", пишет издание Express.

Смертоносный водоем на севере Танзании отличается ярко-красным цветом из-за распространенных в нем бактерий. Они могут выдерживать температуру воды до +26 °C в течение дня и высокую концентрацию соли и щелочей.

На озере Натрон часто можно увидеть большие стаи розовых фламинго — они собираются здесь для размножения и питаются выносливыми бактериями. Однако других животных химический состав воды обрекает на гибель, и их тела быстро разлагаются.

На озере собираются большие стаи фламинго Фото: Flickr / Christoph Strässler

Животные, которые падают в воду, мгновенно покрываются солью и навсегда остаются закальцинированными "статуями".

Такие жестокие условия вызывает соседний вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи, также известный под названием "Гора Бога". После его извержения в озеро попадают вещества, которые делают состав его воды смертоносным.

Фотограф Ник Брандт издал книгу "По опустошенной земле" с фотографиями, снятыми на озере Натрон. На них можно увидеть мумифицированных животных, чьи тела застыли навсегда в соленой воде.

"Я неожиданно нашел различных существ — птиц и летучих мышей — выброшенных вдоль береговой линии озера Натрон. Никто точно не знает, как именно они погибают, но вода имеет чрезвычайно высокое содержание соды и соли, такое высокое, что чернила с моих пленочных коробок Kodak стирались за несколько секунд", — пишет Ник Брандт в своей книге.

Озеро хранит во времени не только тела животных, но и историю человечества. В 2016 году геологи нашли в глине на его берегу более 400 следов человеческих ног, возраст которых составляет около 19 000 лет. Также отмечается, что древние египтяне использовали озеро для мумификации тел умерших.

В глине на берегу озера Натрон нашли отпечатки человеческих ног Фото: Flickr

Народ масаи, населяющий территорию вокруг озера Натрон, считает его воды священными.

Стоит напомнить, 22 октября СМИ сообщали, что ученые смогли заглянуть в прошлое Африки, исследовав озеро, которое образовалось в Сахаре после аномальных дождей.

Также ранее Фокус писал о том, что извержение вулкана Чанбайшань-Тяньчи 1 000 лет назад создало Небесное озеро. Ученые выяснили, что озеро на границе между Китаем и Северной Кореей образовалось в 946 году нашей эры в результате одного из крупнейших вулканических извержений в истории планеты.