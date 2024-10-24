Застывшие навсегда: животные мумифицируются в смертоносном озере в Африке (фото)
Извержения вулкана насыщают озеро Натрон солями и щелочами, что делает его воды смертельно опасными. Поэтому животные, которые попадают в воду, навсегда остаются закальцинированными "статуями".
У подножия активного вулкана Ол-Доиньо-Ленгаи на востоке Африки лежит соленое озеро Натрон. Концентрация соли в нем настолько высока, что животные в его воде превращаются в нерукотворные "статуи", пишет издание Express.
Смертоносный водоем на севере Танзании отличается ярко-красным цветом из-за распространенных в нем бактерий. Они могут выдерживать температуру воды до +26 °C в течение дня и высокую концентрацию соли и щелочей.
На озере Натрон часто можно увидеть большие стаи розовых фламинго — они собираются здесь для размножения и питаются выносливыми бактериями. Однако других животных химический состав воды обрекает на гибель, и их тела быстро разлагаются.
Животные, которые падают в воду, мгновенно покрываются солью и навсегда остаются закальцинированными "статуями".
Такие жестокие условия вызывает соседний вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи, также известный под названием "Гора Бога". После его извержения в озеро попадают вещества, которые делают состав его воды смертоносным.
Фотограф Ник Брандт издал книгу "По опустошенной земле" с фотографиями, снятыми на озере Натрон. На них можно увидеть мумифицированных животных, чьи тела застыли навсегда в соленой воде.
"Я неожиданно нашел различных существ — птиц и летучих мышей — выброшенных вдоль береговой линии озера Натрон. Никто точно не знает, как именно они погибают, но вода имеет чрезвычайно высокое содержание соды и соли, такое высокое, что чернила с моих пленочных коробок Kodak стирались за несколько секунд", — пишет Ник Брандт в своей книге.
Озеро хранит во времени не только тела животных, но и историю человечества. В 2016 году геологи нашли в глине на его берегу более 400 следов человеческих ног, возраст которых составляет около 19 000 лет. Также отмечается, что древние египтяне использовали озеро для мумификации тел умерших.
Народ масаи, населяющий территорию вокруг озера Натрон, считает его воды священными.
Стоит напомнить, 22 октября СМИ сообщали, что ученые смогли заглянуть в прошлое Африки, исследовав озеро, которое образовалось в Сахаре после аномальных дождей.
Также ранее Фокус писал о том, что извержение вулкана Чанбайшань-Тяньчи 1 000 лет назад создало Небесное озеро. Ученые выяснили, что озеро на границе между Китаем и Северной Кореей образовалось в 946 году нашей эры в результате одного из крупнейших вулканических извержений в истории планеты.