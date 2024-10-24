Застиглі назавжди: тварини муміфікуються в смертоносному озері в Африці (фото)

Виверження вулкана насичують озеро Натрон солями та лугами, що робить його води смертельно небезпечними. Тому тварини, які попадають у воду, назавжди залишаються закальцинованими "статуями".

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Біля підніжжя активного вулкана Ол-Доїньйо-Ленгаї на сході Африки лежить солоне озеро Натрон. Концентрація солі в ньому настільки висока, що тварини в його воді перетворюються на нерукотворні "статуї", пише видання Express.

Смертоносна водойма на півночі Танзанії вирізняється яскраво-червоним кольором через поширених у ньому бактерій. Вони можуть витримувати температуру води до +26 °C протягом дня і високу концентрацію солі та лугів.

На озері Натрон часто можна побачити великі зграї рожевих фламінго — вони збираються тут для розмноження і харчуються витривалими бактеріями. Однак інших тварин хімічний склад води прирікає на загибель, і їхні тіла швидко розкладаються.

На озері збираються великі зграї фламінго Фото: Flickr / Christoph Strässler

Тварини, які падають у воду, миттєво вкриваються сіллю та назавжди залишаються закальцинованими "статуями".

Такі жорстокі умови викликає сусідній вулкан Ол-Доїньйо-Ленгаї, також відомий під назвою "Гора Бога". Після його виверження до озера потрапляють речовини, які роблять склад його води смертоносним.

Фотограф Нік Брандт видав книгу "По спустошеній землі" зі світлинами, знятими на озері Натрон. На них можна побачити муміфікованих тварин, чиї тіла застигли назавжди у солоній воді.

"Я несподівано знайшов різних істот — птахів і кажанів — викинутих уздовж берегової лінії озера Натрон. Ніхто достеменно не знає, як саме вони гинуть, але вода має надзвичайно високий вміст соди та солі, такий високий, що чорнило з моїх плівкових коробок Kodak стиралося за кілька секунд", — пише Нік Брандт у своїй книзі.

Озеро зберігає в часі не лише тіла тварин, а й історію людства. У 2016 році геологи знайшли в глині на його березі понад 400 слідів людських ніг, вік яких становить близько 19 000 років. Також зазначається, що стародавні єгиптяни використовували озеро для муміфікації тіл померлих.

У глині на березі озера Натрон знайшли відбитки людських ніг Фото: Flickr

Народ масаї, який населяє територію навколо озера Натрон, вважає його води священними.

Варто нагадати, 22 жовтня ЗМІ повідомляли, що вчені змогли зазирнути у минуле Африки, дослідивши озеро, яке утворилося в Сахарі після аномальних дощів.

Також раніше Фокус писав про те, що виверження вулкана Чанбайшань-Тяньчі 1 000 років тому створило Небесне озеро. Вчені з'ясували, що озеро на кордоні між Китаєм і Північною Кореєю утворилося у 946 році нашої ери внаслідок одного з найбільших вулканічних вивержень в історії планети.