Случайно пойманный в заливе "колючий комок" мгновенно покорил мир: в чем особенность краба (видео)

В Мексиканском заливе выловили очаровательного и немного глуповатого на вид детеныша королевского краба — он тут же завоевал внимание общественности.

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Океан покрывает большую часть поверхности Земли и является домом для невероятного количества видов. Во время исследовательских экспедиций ученые часто открывают новые виды или находят особенные экземпляры, как произошло и в этот раз. Во время исследования в Мексиканском заливе команда Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) случайно выловила самого очаровательного и немного глуповатого на вид детеныша королевского краба, который выглядел как "колючий комок", пишет Science Alert.

Ученые полагают, что детеныш относится к виду королевского краба Neolithodes agassizii. Образец был выловлен учеными во время сбора образцов кораллов, впрочем, этот улов того стоил. Эти колючие чудаки, как правило, обитают на глубине от 200 до 1900 метров и вырастают до 12 сантиметров в длину от головы до хвоста, без учета ног. Но краб, которого выловили ученые, был значительно меньше — размером всего с палец.

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Среда обитания королевских крабов включает в себя обширные и илистые равнины, создающие препятствия. За этими препятствиями легко спрятаться, а потому уязвимые детеныши ракообразных часто используют других животных в качестве прикрытия. Например, морских свиней, обеспечивающих идеальное укрытие.

Еще в 2016 году команда из Научно-исследовательского института аквариума залива Монтерей проверили около 2600 морских огурцов и обнаружили, что почти четверть из них катаются верхом на молодом королевском крабе Neolithodes diomedeae. Теперь ученые считают, что детеныш королевского краба, вероятно, принял пластиковый пакет за полупрозрачную морскую свинью, на которой намеревался прокатиться верхом.

Взрослые особи Neolithodes agassizii являются крупными хищниками в холодных зонах просачивания в Мексиканском заливе Фото: NOAA

Несмотря на свое название, королевские крабы на самом деле не принадлежат к группе настоящих крабов (Brachyura). Фактически, последний раз они имели общего предка с настоящими крабами 250 миллионов лет назад, то есть еще до того, как появились настоящие млекопитающие.

Исследователи отмечают, что королевские крабы пришли к форме краба благодаря схожему давлению отбора, сформировавшим их эволюцию. Это явление, по словам ученых, известно как конвергентная эволюция: когда одна и та же черта развивается у видов, которые не являются родственными. К слову, с формами крабов это происходило так часто, что процесс получил название канцеризация.

Ученые ранее также обнаружили, что королевские крабы произошли от раков-отшельников и около 25 миллионов лет назад утратили необходимость в доме-ракушке. В отличие от настоящих крабов, у которых восемь ног, у королевских крабов их всего шесть. У них также есть большая клешня для атаки и меньшая клешня для кормления спереди.

Ранее Фокус писал о том, что эволюция не может остановиться с экспериментами над крабами.