Випадково спійманий у затоці "колючий клубок" миттєво підкорив світ: у чому особливість краба (відео)

У Мексиканській затоці виловили чарівне і трохи дурнувате на вигляд дитинча королівського краба — воно одразу ж завоювало увагу громадськості.

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Океан вкриває більшу частину поверхні Землі і є домівкою для неймовірної кількості видів. Під час дослідницьких експедицій вчені часто відкривають нові види або знаходять особливі екземпляри, як сталося і цього разу. Під час дослідження в Мексиканській затоці команда Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) випадково виловила найчарівніше та дещо дурнувате на вигляд дитинча королівського краба, що мало вигляд "колючої грудки", пише Science Alert.

Вчені вважають, що дитинча належить до виду королівського краба Neolithodes agassizii. Зразок був виловлений вченими під час збору зразків коралів, утім, цей улов того вартий. Ці колючі диваки, як правило, мешкають на глибині від 200 до 1900 метрів і виростають до 12 сантиметрів завдовжки від голови до хвоста, без урахування ніг. Але краб, якого виловили вчені, був значно меншим — розміром лише з палець.

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Середовище проживання королівських крабів охоплює великі й мулисті рівнини, що створюють перешкоди. За цими перешкодами легко сховатися, а тому вразливі дитинчата ракоподібних часто використовують інших тварин як прикриття. Наприклад, морських свиней, що забезпечують ідеальне укриття.

Ще у 2016 році команда з Науково-дослідного інституту акваріума затоки Монтерей перевірили близько 2600 морських огірків і виявили, що майже чверть із них катаються верхи на молодому королівському крабі Neolithodes diomedeae. Тепер учені вважають, що дитинча королівського краба, ймовірно, прийняло пластиковий пакет за напівпрозору морську свиню, на якій мало намір покататися верхи.

Дорослі особини Neolithodes agassizii є великими хижаками в холодних зонах просочування в Мексиканській затоці Фото: NOAA

Попри свою назву, королівські краби насправді не належать до групи справжніх крабів (Brachyura). Фактично, востаннє вони мали спільного предка зі справжніми крабами 250 мільйонів років тому, тобто ще до того, як з'явилися справжні ссавці.

Дослідники зазначають, що королівські краби дійшли до форми краба завдяки схожому тиску відбору, що сформував їхню еволюцію. Це явище, за словами вчених, відоме як конвергентна еволюція: коли одна й та сама риса розвивається у видів, які не є спорідненими. До слова, з формами крабів це відбувалося так часто, що процес отримав назву канцеризація.

Вчені раніше також виявили, що королівські краби походять від раків-пустельників і близько 25 мільйонів років тому втратили необхідність у будинку-мушлі. На відміну від справжніх крабів, у яких вісім ніг, у королівських крабів їх лише шість. У них також є велика клешня для атаки і менша клешня для годування спереду.

Раніше Фокус писав про те, що еволюція не може зупинитися з експериментами над крабами.