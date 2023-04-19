Шарики и торт с орхидеями. Как Роузи Хантингтон-Уайтли празднует 36-летие (фото)

Возлюбленная Джейсона Стейтема 18 апреля 2023 года отпраздновала 36-й день рождения.

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36-летняя английская модель Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как отпраздновала день рождения. Кадрамы 36-летия возлюбленная Джейсона Стейтема делится в своем Instagram.

Молодая мама получила в подарок кучу шариков, на одном из которых писало "The People's princess" (принцесса людей). Также именинница показала свой трехъярусный торт с орхидеями и зажженными свечами.

Роузи Хантингтон-Уайтли празднует 36-летие Роузи Хантингтон-Уайтли празднует 36-летие

К поздравлениям присоединилась и другая известная британка Виктория Бекхэм, которая также на днях отпраздновала день рождения. Знаменитой певице и дизайнеру исполнилось 49 лет.

"С днем рождения, Роузи. Целую", — подписала фото с именинницей жена Дэвида Бекхэма.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Виктория Бекхэм.

Роузи Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стейтем воспитывают двух общих детей — сына Джека Оскара и дочь Изабеллу, родившуюся в начале 2022 года. Звездная пара пытается держать свое личное вдали от камер.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Об их отношениях известно с 2010 года, однако узаконивать их знаменитости не спешат.

Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в купальнике через год после рождения второго ребенка.

Также Фокус писал о роскошном вечернем платье, которое ранее продемонстрировала Роузи Хантингтон-Уайтли.