Кульки та торт з орхідеями. Як Роузі Гантінгтон-Вайтлі святкує 36-річчя (фото)

Кохана Джейсона Стейтема 18 квітня 2023 відсвяткувала 36-й день народження.

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36-річна англійська модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала, як відсвяткувала день народження. Кадрами 36-річчя кохана Джейсона Стейтема ділиться у своєму Instagram.

Молода мама отримала в подарунок купу кульок, на одній з яких писало "the People's princess" (королева людей). Також іменинниця показала свій триярусний торт з орхідеями та запаленими свічками.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі святкує 36-річчя Роузі Гантінгтон-Вайтлі святкує 36-річчя

До привітань приєдналася інша відома британка Вікторія Бекхем, яка напередодні також відсвяткувала день народження. Знаменитій співачці та дизайнерці виповнилося 49 років.

"З днем народження, Роузі. Цілую", — підписала фото з іменинницею дружина Девіда Бекхема.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Вікторія Бекхем

Роузі Гантінгтон-Вайтлі та актор Джейсон Стейтем виховують двох спільних дітей — сина Джека Оскара та доньку Ізабеллу, яка народилася на початку 2022 року. Зіркова пара намагається тримати своє особисте подалі від камер.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі

Про їхні стосунки відомо з 2010 року, проте узаконювати їх знаменитості не поспішають.

Нагадаємо, Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала фігуру в купальнику через рік після народження другої дитини.

Також Фокус писав про розкішну вечірну сукню, яку раніше продемонструвала Роузі Гантінгтон-Вайтлі.