Роузі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала розкішну вечірню сукню (фото)

Молода мама відвідала "британський Оскар".

Related video

35-річна англійська модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала розкішну вечірню сукню. Знімками в новому стильному аутфіті кохана Джейсона Стейтема поділилася у своєму Instagram.

Для відвідування "британського Оскара", церемонії нагородження премією BAFTA-2023, зірка подіумів обрала чорну сукню від ALAÏA. Верх вбрання був напівпрозорим, а оксамитовий низ виконаний з розрізами та переплетіннями. Волосся 35-річна модель зібрала в охайний хвіст, а на обличчі зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

До розкішного образу Роузі Гантінгтон-Вайтлі додала лаконічні сережки та золотистий клатч. На ногах зірки подіумів були чорні босоніжки на високих підборах.

"Останній вечір для The Baftas у @maisonalaia 🖤", — лаконічно підписала карусель фото молода мама.

[ + – ] Роузі Гантінгтон-Вайтлі

У лютому 2022 Роузі Гантінгтон-Вайтлі вдруге стала мамою. Вона народила доньку Ізабеллу англійському актору Джейсону Стейтему. До цього зіркова пара виховувала спільного сина Джека Оскара, який народився у 2017 році. Втім, знаменитості так і не уклали офіційний шлюб.

Нагадаємо, Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала доньку Джейсона Стейтема.

Також Фокус писав про фігуру Роузі Гантінгтон-Вайтлі через 10 місяців після других пологів.