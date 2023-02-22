Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала роскошное вечернее платье (фото)

Молодая мама посетила "британский Оскар".

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35-летняя английская модель Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала роскошное вечернее платье. Снимками в новом стильном аутфите возлюбленная Джейсона Стейтема поделилась в своем Instagram.

Для посещения "британского Оскара", церемонии награждения премией BAFTA-2023, звезда подиумов выбрала черное платье от ALAÏA. Верх наряда был полупрозрачным, а бархатный низ выполнен с разрезами и переплетениями. Волосы 35-летняя модель собрала в аккуратный хвост, а на лице сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

К роскошному образу Роузи Хантингтон-Уайтли добавила лаконичные серьги и золотистый клатч. На ногах звезды подиумов были черные босоножки на высоком каблуке.

"Последний вечер для The Baftas в @maisonalaia 🖤", — лаконично подписала карусель фото молодая мама.

[ + – ] Роузи Хантингтон-Уайтли

В феврале 2022 года Роузи Хантингтон-Уайтли во второй раз стала мамой. Она родила дочь Изабеллу английскому актеру Джейсону Стейтему. До этого звездная пара воспитывала общего сына Джека Оскара, родившегося в 2017 году. Впрочем, знаменитости так и не заключили официальный брак.

Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли показала дочь Джейсона Стейтема.

Также Фокус писал о фигуре Роузи Хантингтон-Уайтли спустя 10 месяцев после вторых родов.