Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась милым фото с дочерью Джейсона Стейтема

Девочка родилась в феврале 2022 года.

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35-летняя английская модель Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась трогательным фото с дочерью. В своем Instagram звезда подиумов опубликовала редкий кадр.

Возлюбленная актера Джейсона Стейтема позирует в черной кофте и шапке, целуя дочь в носик. Изабелла тем временем смотрит на маму, одевшую дочь в милый костюмчик бежевого оттенка.

Также звезда подиумов показала косметику собственного бренда, старшего сына Джека Оскара и свою рутину.

35-летняя Роузи в феврале 2022 во второй раз стала мамой. Она родила дочь Изабеллу от американского актера Джейсона Стейтема. Звездная пара встречается более 10 лет, однако официально до сих пор не узаконила свои отношения. В 2017 родился первый общий ребенок знаменитостей — сын Джек Оскар.

Несмотря на свою публичность, актер и модель пытаются держать личную жизнь подальше от камер. Это касается и фотографий детей, которые нечасто появляются в социальных сетях звездных родителей.

Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо дочери от Джейсона Стейтема.

Также Фокус писал об идеальном бежевом тренче, который накануне продемонстрировала Роузи Хантингтон-Уайтли.