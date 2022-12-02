Роузі Гантінгтон-Вайтлі поділилася милим фото з донькою Джейсона Стейтема

Дівчинка народилася у лютому 2022.

Related video

35-річна англійська модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі поділилася зворушливим фото з донькою. У своєму Instagram зірка подіумів опублікувала рідкісний кадр.

Кохана актора Джейсона Стейтема позує в чорній кофті та шапці, цілуючи доньку в носик. Ізабелла тим часом дивиться на маму, яка одягла доньку в милий костюмчик бежевого відтінку.

Також зірка подіумів показала косметику свого бренду, старшого сина Джека Оскара та свою рутину.

35-річна Роузі в лютому 2022 вдруге стала мамою. Вона народила доньку Ізабеллу від американського актора Джейсона Стейтема. Зіркова пара зустрічається понад 10 років, проте офіційно досі не узаконила свої стосунки. У 2017 народилася перша спільна дитина знаменитостей — син Джек Оскар.

Попри свою публічність, актор та модель намагаються тримати особисте життя подалі від камер. Це стосується і фото дітей, які нечасто з'являються у соціальних мережах зіркових батьків.

Нагадаємо, Роузі Гантінгтон-Вайтлі вперше показала обличчя доньки від Джейсона Стейтема.

Також Фокус писав про ідеальний бежевий тренч, який напередодні продемонструвала Роузі Гантінгтон-Вайтлі.