Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру через 10 месяцев после родов (фото)
Возлюбленная Джейсона Стейтема показала несколько кадров из семейного отдыха.
35-летняя английская модель Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась фото в купальнике спустя 10 месяцев после родов. Снимки звезда подиума опубликовала в своем Instagram с почти 17 млн подписчиков.
Возлюбленная актера Джейсона Стейтема показала несколько кадров из семейного отдыха в канун нового 2023 года.
В частности бизнеследи поделилась снимком дочери, которой через два месяца исполнится год. Также Роузи Хантингтон-Уайтли примерила яркий красный купальник, на который точно стоит обратить внимание в 2023 году. Кроме того, модель продемонстрировала черный купальник, который соединила с рубашкой и панамкой Prada.
Об отношениях английской модели и известного актера известно с 2010 года. В 2016 пара обручилась, а через год у них родился общий сын — Джек Оскар. В начале 2022 звездные родители объявили о рождении дочери Изабеллы, однако не спешат показывать лицо малыша.
Несмотря на 12-летние отношения и двое общих детей, Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем до сих пор официально не женились.
Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли показала милые кадры своего второго ребенка.
Также Фокус писал об идеальном бежевом тренче, который ранее продемонстрировала Роузи Хантингтон-Уайтли.