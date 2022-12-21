Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру через 10 месяцев после родов (фото)

Возлюбленная Джейсона Стейтема показала несколько кадров из семейного отдыха.

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35-летняя английская модель Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась фото в купальнике спустя 10 месяцев после родов. Снимки звезда подиума опубликовала в своем Instagram с почти 17 млн подписчиков.

Возлюбленная актера Джейсона Стейтема показала несколько кадров из семейного отдыха в канун нового 2023 года.

В частности бизнеследи поделилась снимком дочери, которой через два месяца исполнится год. Также Роузи Хантингтон-Уайтли примерила яркий красный купальник, на который точно стоит обратить внимание в 2023 году. Кроме того, модель продемонстрировала черный купальник, который соединила с рубашкой и панамкой Prada.

Об отношениях английской модели и известного актера известно с 2010 года. В 2016 пара обручилась, а через год у них родился общий сын — Джек Оскар. В начале 2022 звездные родители объявили о рождении дочери Изабеллы, однако не спешат показывать лицо малыша.

Несмотря на 12-летние отношения и двое общих детей, Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем до сих пор официально не женились.

Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли показала милые кадры своего второго ребенка.

Также Фокус писал об идеальном бежевом тренче, который ранее продемонстрировала Роузи Хантингтон-Уайтли.