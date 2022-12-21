Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала фігуру через 10 місяців після пологів (фото)

Кохана Джейсона Стейтема показала кілька кадрів із сімейного відпочинку.

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35-річна англійська модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі поділилася фото в купальнику через 10 місяців після пологів. Знімки зірка подіуму опублікувала у своєму Instagram з 17 млн підписників.

Кохана актора Джейсона Стейтема показала кілька кадрів із сімейного відпочинку напередодні нового 2023 року.

Зокрема бізнеследі поділилася знімком доньки, якій за два місяці виповниться рік. Також Роузі Гантінгтон-Вайтлі приміряла яскравий червоний купальник, на який точно варто звернути увагу у 2023 році. Окрім цього, модель продемонструвала чорний купальник, який поєднала із сорочкою та панамкою Prada.

Про стосунки англійської моделі та відомого актора відомо з 2010 року. У 2016 пара заручилася, а через рік у них народився спільний син — Джек Оскар. На початку 2022 зіркові батьки оголосили про народження доньки Ізабелли, проте не поспішають показувати обличчя малюка.

Попри 12-річні стосунки та двоє спільних дітей, Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем досі офіційно не одружились.

Нагадаємо, Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала милі кадри своєї другої дитини.

Також Фокус писав про ідеальний бежевий тренч, який раніше продемонструвала Роузі Гантінгтон-Вайтлі.