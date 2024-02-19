Принц Уильям на своей земле построит 24 дома для бездомных за 3 миллиона фунтов стерлингов

Уильям продолжает работу, несмотря на диагноз рака у короля Чарльза ІІІ. Он занялся строительством жилья для бездомных, дома будут готовы в следующем году.

Принц Уэльский планирует построить на своей земле социальное жилье стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов, чтобы помочь бездомным. Уильям лично курирует планы строительства 24 домов в Корнуолле, которые будут готовы в следующем году, сообщает Мirror.

Сотрудничая с благотворительной организацией St Petrocs, он предоставит высококачественное жилье, чтобы преодолеть бездомность в Великобритании.

Журналисты считают, что эти планы являются еще одним признаком того, что Уильям продолжает работу, несмотря на диагноз рака у короля Чарльза ІІІ.

"Его основное внимание уделяется здоровью отца, его семьи и тому, что лучше для монархии. Вероятность того, что Гарри вернется в каком-либо качестве, равна нулю", — пишет издание со ссылкой на свой источник.

Предполагается, что дома будут с шиферными крышами, гранитными перемычками, солнечными панелями и тепловыми насосами.

Уильям хочет, чтобы были посажены кустарники и цветы. Это, по его мнению, будет способствовать сохранению природы. 130 000 акров земли от Корнуолла до Кента были оценены в 1 миллиард фунтов стерлингов. Это может открыть ему возможность курировать больше проектов на земле, которой он владеет как герцог Корнуоллский — титул, который он унаследовал от своего отца.

Директор поместья Бен Мерфи сказал: "В качестве одного из своих ключевых приоритетов принц Уильям попросил нас решить проблему бездомности в Корнуолле и других районах, где находится поместье. Мы рады сообщить о планах этого инновационного жилищного проекта, который поможет разорвать порочный круг бездомности в Ньюки".

В свою очередь генеральный директор St Petrocs Генри Микок отметил: "Это партнерство является важным шагом в достижении нашей общей цели — искоренения бездомности".

Напомним, 19 февраля сообщалось, что принц Джордж скоро отправится в школу, стало известно сколько будет стоить его обучение. Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон думают о том, будет ли Джорджу комфортно жить в Оундле с 11 лет. Кейт хочет выбрать школу, которая подойдет всем ее детям.