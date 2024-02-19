Как изменится титул принцессы Шарлотты, когда ее отец станет королем (фото)

Королевские эксперты говорят, что принцесса Шарлотта может быть вынуждена отказаться от своих титулов, если ее отец станет королем. Однако, она может получить титул королевской принцессы позже.

Королевский титул принцессы Шарлотты может "драматически" изменится, как только ее отец принц Уильям станет королем. Она, скорее всего, потеряет свой титул из-за правил наследования в королевской семье, сообщает Mirror.

Она может принять другой титул, как только будет коронован принц Уэльский. Журналисты, ссылаясь на мнения экспертов, сообщают, что будущее Шарлотты "разительно изменится только тогда, когда ее отец станет преемником своего деда на посту короля". К тому времени, когда Уильям станет королем Англии, его старший сын Джордж станет принцем Уэльским.

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"Право быть принцессой Уэльской Шарлотта потеряет, когда ее брат получит официальный титул принца Уэльского, потому что королевская дама может быть принцессой только в том случае, если она замужем за принцем или быть дочерью принца. Как сестра Джорджа, Шарлотта не подходит ни под одну категорию", — пишет издание.

Однако, она может получить титул королевской принцессы позже в жизни: королевская принцесса — это особый титул, который носит старшая дочь правящего монарха, которой в настоящее время является принцесса Анна.

Сейчас девочка проявила интерес к виду искусства, популярному среди многих членов королевской семьи, она увлечена танцами. Эту страсть разделяли ее покойная бабушка, принцесса Диана, а также королева Камилла и герцогиня Эдинбургская.

Фото: Getty Images

После смерти своей прабабушки Елизаветы II 8 сентября 2022 года принцесса получила титулование Шарлотта Корнуолльская и Кембриджская, а 9 сентября того же года, когда ее дед (теперь король Карл III) присвоил титул принца Уэльского ее отцу, Шарлотта Уэльская. В линии британского престолонаследия она стала третьей.

Напомним, 19 февраля сообщалось, что принц Джордж скоро отправится в школу, стало известно сколько будет стоить его обучение. Кейт хочет выбрать школу, которая подойдет всем ее детям.