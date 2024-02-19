Модель Playboy рассказала об измене Джастина Тимберлейка

Инцидент произошел в начале 2000-ых, когда Джастин встречался с Кэмерон Диаз.

Не успел Джастин Тимберлейк опомниться после неприятностей, доставленных ему мемуарами Бритни Спирс, как воспоминаниями разразилась бывшая британская модель Playboy, 49-летняя Зои Грегори. Она в эксклюзивном интервью Daily Mail рассказала, что убедила артиста раздеться и провести страстную ночь в особняке Хью Хефнера, когда он встречался с Кэмерон Диаз.

По ее словам, Джастин изменил Кэмерон с ней на ранних этапах их романа, когда Зои была "кроликом" Playboy.

Поначалу Тимберлейк игнорировал внимание девушки, заявляя, что встречается с актрисой. Но когда Зои парировала, что Кэмерон нет в особняке, он согласился раздеться до шорт и прыгнуть в крытый бассейн.

"Он не хотел выглядеть слабаком. Мы оба зашли в грот, оба сняли с себя всю экипировку — вплоть до его шорт — и в итоге начали дурачиться. Я не занималась с ним сексом, но мы ласкались и целовались", – вспоминает она.

Вечеринка в особняке Хью Хефнера Фото: Zoe Gregory

Откровения Грегори могут поставить в неловкое положение певца, который недавно чуть не поплатился браком с Джессикой Бил за грехи молодости. Продвигая свою новую книгу "От Британии до Банни", вышедшую в прошлом месяце, Грегори говорит, что поп-звезда не смогла устоять перед ее ухаживаниями. С Хефнером Зои рассталась в 2004 году и не раз изменяла ему за три года отношений.

"Они сдавали в аренду заднюю часть особняка для проведения мероприятий примерно три раза в месяц. Это было здорово, потому что на мероприятии присутствовало так много суперзвезд – Николас Кейдж и Эминем – я встретила их всех. Нам не разрешалось ходить на эти вечеринки, но я и две девушки пробирались туда, когда Хефу уже пора было спать. Нам просто придется следить за охранниками, потому что некоторые из них дадут ему знать.

Если бы он узнал, это было бы отговоркой. А если ты нанесешь удар более трех раз, он вышвырнет тебя из дома, так что нужно быть осторожным", – поведала экс-модель.

Интрижка с Джастином продлилась у нее не более пяти минут, после чего они оба вышли из бассейна, оделись и разбежались.

Зои Грегори Фото: Getty

"Честно говоря, я просто хотела вычеркнуть его из своего списка. Это было буквально пять минут, и, насколько я помню, он был приличным. Но я так боялась, что меня поймают, что не могла продолжать слишком долго. Прежде чем дело пошло дальше, мы оба снова оделись и попрощались", – подытожила она.

Ранее Фокус писал, что фанаты Бритни Спирс испортили Джастину премьеру нового сингла.