Бритни Спирс заявила, что быть одинокой — это здорово (видео)

Американская поп-певица Бритни Спирс любит эпатировать публику. Особенно, ей нравится делится домашними танцами.

Американская поп-певица Бритни Спирс настаивает, что она одинока, хотя ходят слухи, что она все еще встречается с Полом Ричардом Солизом. Мать двоих детей поделилась еще одним танцевальным видео, сообщает Мirror.

"Прекрасное воскресенье. Безнадежный романтик. Понимаю, что быть одиноким — это здорово", — написала звезда.

"Бритни и Пол определенно вместе. Он все еще на ее фотографиях", — сообщил один из источников издания. На прошлой, спустя пять месяцев после расставания с мужем Сэмом Асгари, Бритни смело заявила, что "любит" кого-то нового и в ее жизни появился "новый любовный интерес".

Кроме этого, исполнительна хита "Baby One More Time" опубликовала 18 февраля очередное видео. В подписи к зажигательному ролику она написала, что ей нравится быть одной. Бритни продемонстрировала свои движения, танцуя в черных коротких шортах и сапогах на каблуках. Стоит отметить, что комментирование к публикации отключены.

Известно, что в середине января 2024 года Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram в 20-ю годовщину хита "Toxic". Тогда она написала, что больше никогда не вернется к музыке. Но спустя несколько дней вернулась в соцсеть и опубликовала танцевальные видео.

Что известно об отношениях Бритни и Солиза

42-летняя Бритни Спирс до сих пор встречается с домработником Полом Ричардом Солизом, который был уволен певицей после того, как стало известно о его проблемах с законом. СМИ сообщали о расставании любовников в сентябре 2023 года, через месяц после того, как муж певицы подал на развод. Позже стало известно, что пара все еще вместе, при этом Солиз женат. Команда Бритни недовольна отношениями поп-звезды. Пол Ричард Солис имеет за плечами несколько правонарушений и уголовных преступлений, хотя неясно, как ему удалось приблизиться к поп-звезде и даже работать на нее.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс станцевала с сигаретой. Видео артистка уже удалила со своей страницы. Впрочем, несколько роликов и скриншоты остались.