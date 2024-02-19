Бритни Спирс станцевала с сигаретой (фото, видео)

Видео артистка уже удалила со своей страницы. Впрочем, несколько роликов и скриншоты остались.

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42-летняя американская певица Бритни Спирс в очередной раз поделилась серией видео, на которых танцует, в своем Instagram с более чем 42 млн подписчиков.

Артистка показала несколько клипов в студии, где она танцевала в разнообразных образах и даже курила. Впрочем, некоторые ролики уже удалены из сети, но остались скриншоты.

Одна из публикаций, которая все еще доступна, это видео, на котором Бритни крутится в своем светлом укороченном топе и микрошортах.

Бритни Спирс

"Прекрасное воскресенье. Безнадежное, романтическое понимание того, что быть одинокой — это круто", — написала знаменитость.

На видео с сигаретой артистка позировала в белом топе и расстегнутой рубашке. Она надела мини-шорты и обула светлые ботинки.

Бритни Спирс с сигаретой Фото: скріншот

Кроме этого, Спирс примерила яркое бикини.

"Я просто решила надеть купальник", — написала она.

Бритни Спирс

В 2023 году Бритни развелась со своим третьим мужем Сэмом Асгари. Пара пробыла в браке около года. Весной 2022 даже сообщалось о беременности певицы, однако она потеряла ребенка.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: instagram samasghari

Напомним, Бритни Спирс рассказала об интрижке с актером Беном Аффлеком.

Также Фокус писал о новой волне противостояния отца Бритни Спирс против звездной дочери.