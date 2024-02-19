Брітні Спірс станцювала з цигаркою (фото, відео)
Відео артистка вже видалила зі своєї сторінки. Втім, кілька роликів та скріншоти залишилися.
42-річна американська співачка Брітні Спірс вчергове поділилася серією відео, на яких танцює, у своєму Instagram з понад 42 млн підписників.
Артистка показала кілька кліпів у студії, де вона танцювала в різноманітних образах і навіть палила. Втім, деякі ролики вже видалені з мережі, але залишилися скріншоти.
Одна з публікацій, яка все ще доступна, це відео, на якому Брітні крутиться у своєму світлому укороченому топі та мікрошортах.
"Прекрасна неділя. Безнадійне, романтичне розуміння того, що бути самотньою — це круто", — написала знаменитість.
На відео з цигаркою артистка позувала в білому топі та розстебнутій сорочці. Вона одягнула мінішорти та взула світлі черевики.
Окрім цього, Спірс приміряла яскраве бікіні.
"Я просто вирішила одягнути купальник", — написала вона.
У 2023 році Брітні розлучилася зі своїм третім чоловіком Семом Асгарі. Пара пробула у шлюбі близько року. Навесні 2022 навіть повідомлялося про вагітність співачки, проте вона втратила дитину.
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