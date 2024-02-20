Принц Гарри планирует вернуться в Великобританию

Сын британского короля Чарльза III после ряда скандалов внезапно заговорил о важности семьи. Сейчас его отец лечится от онкологии.

Принц Гарри намекнул, что в ближайшее время снова вернется в Великобританию. Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью Good Morning America.

Сын британского короля Чарльза III проживает в Монтесито, Калифорния, с тех пор, как он с женой Меган Маркл сложили должности членов королевской семьи в 2020 году.

С тех пор Гарри совершил несколько визитов в страну, в частности, на похороны своих покойных дедушки и бабушки, королевы Елизаветы II (2022) и принца Филиппа (2021), и на коронацию своего отца, короля Чарльза ІІІ, в мае 2023 года.

Отношения герцога Сассекского с родственниками стали напряженными в последние годы, но в начале февраля 2024 он прилетел в Лондон, чтобы встретиться с отцом, узнав о его диагнозе рака.

Принц Гарри и король Чарльз III Фото: Getty Images

В интервью Good Morning America, Гарри сказал: "Во всех этих семьях [Invictus Games] я вижу ежедневно силу семьи, которая объединяет. Я думаю, любая болезнь сближает семьи".

Он добавил: "У меня запланированы другие поездки, которые проведут меня через Великобританию или обратно в Великобританию, поэтому я остановлюсь и увижу свою семью как можно больше".

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Накануне герцог и герцогиня Сассекские совершили трехдневный визит в Канаду, чтобы встретиться со спортсменами, которые участвуют в тренировочных лагерях накануне Игр Непокоренных в Ванкувере в 2025 году.

Напомним, принц Гарри после ряда скандалов имеет "ноль шансов" вернуться в королевскую семью.

Также Фокус писал о желании принца Гарри снова исполнять королевские обязанности.