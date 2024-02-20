Дженнифер Лопес рассказала о страхах остаться одинокой

В 2021 году артистка примирилась с актером Беном Аффлеком. Вскоре они поженились.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес пообщалась с Келли Кларксон в ее ток-шоу.

Артистка рассказала о своем новом фильме и альбоме под названием "Это я... сейчас".

В частности, Джей Ло призналась, что перед тем, как она снова встретилась с Беном Аффлеком, своим бывшим женихом, она волновалась, что останется одна.

Лопес отметила, что возвращение к оскароносному актеру было похоже на "поворот сюжета", которым она делится в своем новом фильме.

"Это не сказка... это настоящая сказка", — призналась звезда сцены и экрана.

Дженнифер Лопес

Дженнифер также сказала, что она действительно "выросла как художник и личность".

Затем звезда призналась, что ей нужно научиться оставаться в одиночестве и быть "самой себе лучшим другом".

Лопес и Аффлек поженились в 2022 году. В начале 2000-х они уже встречались, однако разорвали отношения после помолвки. В 2021 пара воссоединилась после многих лет разлуки и браков с другими людьми.

В союзе с певцом Марком Энтони Джей Ло родила двоих детей — Макса и Эмму. Тем временем оскароносный актер стал многодетным отцом во время брака с Дженнифер Гарнер (сын Самюэль, дочери Вайолет и Серафина).

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, планировала ли Дженнифер Лопес возвращаться к Бену Аффлеку.

Также Фокус писал о появлении Джей Ло и Бена Аффлека на красной дорожке.