Принцесса Шарлотта по-особенному ухаживает за Кейт Миддлтон после операции

Жена будущего короля Великобритании в январе 2024 года перенесла операцию на брюшной полости. Сейчас она выздоравливает в Виндзоре.

Принцесса Шарлотта сделала все возможное, чтобы поддержать свою маму Кейт Миддлтон во время ее выздоровления после операции. Об этом пишет ОК.

Оказалось, что дочь принцессы Уэльской "организовала спа-день" для своей мамы, которая перенесла "запланированную операцию на брюшной полости" 17 января 2024 года и вернулась домой, чтобы продолжить свое восстановление, 29 января. Возможно, Шарлотта делала своей маме маникюр, прическу.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма известна тем, что часто помогает другим. Не только своим братьям, принцу Джорджу и принцу Луи, но и другим детям в школе.

"Она добра к детям младшего возраста, и она очень популярна (в школе, — ред.)", — рассказывал ранее источник.

Принцесса Шарлотта Фото: Скріншот

Впрочем, не только принцесса Шарлотта помогает своей маме чувствовать себя лучше. Принц Джордж и принц Луи также поддерживают принцессу Уэльскую.

"Они все стараются, чтобы убедиться, что она чувствует себя комфортно. Их дом наполнен любимыми цветами Кейт, удобными одеялами и подушками, а также ее любимыми закусками. Семья просто невероятно рада, что она вернулась домой, в коттедж Аделаида", — рассказывал инсайдер.

Напомним, принцесса Диана изменила одно правило в королевской семье, которое помогло Кейт Миддлтон.

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