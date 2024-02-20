"Свадьба была, но…": Кристина Лебедь честно призналась, вышла ли замуж за Розенко (видео)

Летом 2023 года распространились слухи, что пара поженилась. На свадьбе друзей она поймала букет невесты.

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь рассекретила, действительно ли вышла замуж за вице-президента Общества Красного Креста Украины, бывшего народного депутата и министра социальной политики Павла Розенко. Об этом она рассказала в программе "Ранок у великому місті" 20 февраля.

Такие слухи распространились после того, как пара опубликовала свадебные фото. Телеведущая призналась, что свадьба действительно была. Правда, не их с Павлом Розенко, а друзей.

"На самом деле свадьба была, но не моя, а моих друзей. Мы были просто красиво одеты. Не моя была свадьба, но знаю, что народ подумал, что это моя", — объяснила Кристина.

Кристина Лебедь и Павел Розенко

На свадьбе она поймала букет невесты. Розенко тогда отметил, что это знак.

"Я поймала свадебный букет. Он сказал: "Лебедь, это знак", – поделилась Лебедь и интригующе подметила, что, возможно, и сама скоро выйдет замуж.

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Что известно о паре

Павел Валерьевич Розенко — украинский государственный деятель, политик. Родился 15 июля 1970 года в Киеве. Народный депутат Украины (2012—2014). Министр социальной политики Украины с 2 декабря 2014 по 14 апреля 2016.

Елена-Кристина Лебедь — телеведущая на украинском канале "Новый канал". Родилась в 1990 году в Херсоне. Образование — кибернетик. В 2011-2012 годах — ведущая программы "Аферисты" на Новом канале. В 2012 вела шоу "ФБР:)". С 2014 года — ведущая "Аферисты в сетях". В Википедии названа девушкой Розенко.

Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Напомним, 19 февраля Маша Ефросинина рассказала, что помогло спасти ее брак. По словам телезвезды, большую роль в обновлении их отношений сыграл именно интим.