Вупи Голдберг объяснила, почему предпочла быть одинокой

Вупи трижды была замужем и больше не желает связывать себя отношениями. По ее словам, она слишком ценит свой комфорт.

68-летняя американская актриса Вупи Голдберг, которая трижды была замужем, в эфире The View заявила, что она предпочитает одиночество и ложиться спать одна. При этом звезда не готова в угоду отношениям жертвовать своим комфортом, и речь не только о мужчинах, но даже о домашних животных. Однако эти убеждения совершенно не мешают ей раздавать советы своим семейным коллегам.

В частности она в какой-то момент заклеймила коллегу Санни Хостин как "с*ку", когда она открыто раскритиковала кулинарию своего мужа Эммануэля в прямом эфире. Это произошло после того, как ведущие затронули тему того, что многие пары "терпеть не могут того, что их партнер делает на кухне"

Вупи предупредила Санни, что та должна остановиться, а то рискует остаться одинокой, если ее муж, с которым она в браке 25 лет, услышит критику в свой адрес за "отвратительные" домашние ужины.

Совет по отношениям Вупи прозвучал после того, как в прошлом году в прямом эфире она призналась, что хотела бы никогда не выходить замуж, и пожаловалась на то, насколько "скучными и затратными" стали ее три ее развода.

Голдберг разводилась в общей сложности трижды, а ее последний брак с профсоюзным организатором Лайлом Трахтенбергом закончился в 1995 году.

Первым мужем актрисы был Элвин Мартин, с которым она была в браке шесть лет, а второй раз замуж она вышла замуж за кинематографиста Дэвида Классена в 1986 году. Уже через два года пара развелась.

Именно поэтому сейчас актриса ценит свое одиночество. Ей не нужно ни с кем ссориться и выяснять отношения, а по вечерам в ее кровати нет никого, кто бы засыпал, злясь на нее из-за невкусного ужина или кривого взгляда.

В 2019 году Вупи рассказала, что приняла решение делать одежду после того, как не смогла найти ничего подходящего к празднику во время путешествия в Грецию, и начала испытывать дискомфорт из-за собственного тела.

"И тут меня осенило – если у меня проблемы с подбором одежды, значит и у других женщин тоже", — заявила актриса.

Ранее Фокус писал, что Вупи Голдберг обвинила Меган Маркл в том, что она заставляет "других женщин чувствовать себя плохо".