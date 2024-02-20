Безопасный кусочек рая: в Чили продают уединенный остров за 35 миллионов долларов

На нетронутый остров можно добраться только на лодке, или вертолете. А также там есть огромные запасы природных ресурсов. Так что продавцы рассчитывают на покупателей из числа богачей, боящихся апокалипсиса.

В Патагонии, Чили, продают нетронутый частный остров, размер которого более чем в семь раз превышает размер Манхэттена. Стоимость острова – 35 миллионов долларов. И он идеально подойдет для того, чтобы спрятаться от апокалипсиса. Сейчас богачи по всему миру, вроде Марка Цукерберга и Сэма Альтмана, строят бункеры и настоящие крепости, чтобы быть готовыми к часу Х. Так, что, вероятно, остров на рынке продержится недолго. Об этом пишет Daily Mail.

На рынке недвижимости появился отдаленный остров у побережья южного Чили, в Патагонии. Земельный участок в совершенно нетронутом состоянии находится посреди малонаселенного региона.

Виргинский остров расположен в Чили, Патагония Фото: Hall and Hall

На остров, занимающий более 110 000 акров, добраться можно только на лодке или вертолете.

Виргинский остров расположен в малонаселенном регионе Айсен на юге Чили, в южной части Тихого океана, который предлагает 150 миль береговой линии, пресноводные озера и лагуны, а также пышный лес.

Остров может оказаться невероятно популярным среди тех, кто готовится к судному дню и хочет избежать потенциальной ядерной атаки.

Из-за своего геостратегического положения и истории нейтралитета Чили является одной из стран с наименьшей вероятностью столкнуться с ядерной угрозой, что делает этот отдаленный участок земли идеальным безопасным убежищем.

Виргинский остров расположен в Чили, Патагония Фото: Hall and Hall

Более того, ветер и океанские течения, воздействующие на этот регион, вряд ли приведут к распространению ядерных осадков на Патагонию. Благодаря своей явной удаленности, остров находится в нескольких милях от любой населенной территории, которая могла бы стать целью нападения.

Он также может похвастаться огромными запасами природных ресурсов, которые можно использовать, чтобы помочь его богатым владельцам пережить апокалипсис.

Остров вдвое меньше Гонконга и примерно в семь с половиной раз больше Манхэттена.

Фото: Hall and Hall Фото: Hall and Hall Фото: Hall and Hall Фото: Hall and Hall Фото: Hall and Hall

Топография этого объекта эклектична: он включает в себя джунгли и высокие горы, переходящие в глубокие долины. При этом здесь есть три крупных озера и более 80 изолированных от океана лагун.

Разнообразная экосистема делает его устойчивым к быстрым изменениям окружающей среды, а остров считается "фундаментальными зелеными легкими планеты".

Большая часть острова покрыта торфяниками, которые создают естественный инкубатор для флоры. Торфяники, определенные Международным обществом торфяников как "наземные водно-болотные экосистемы", признаны крупнейшими естественными наземными резервуарами углерода в экосистеме.

По всему острову также разбросаны большие водно-болотные угодья, хранящие пресную воду и улавливающие парниковые газы.

Попасть на остров будущие владельцы, которые купят его за 35 миллионов долларов, могут легко. Для этого нужно прилететь в местный аэропорт Бальмаседа, расположенный примерно в 100 милях от материковой части Чили, а затем продолжить свой путь на Виргинский остров на частной лодке или вертолете.

Напомним, ранее стало известно, как миллиардеры готовятся к апокалипсису. Они строят бункеры и укрепляют уже существующие имения. Так, один заказчик окружил свой дом прудом, который можно поджечь в случае нападения.