Наталья Сумская рассказала, что ее больше всего пугает в нынешней войне в Украине

Народную артистку шокируют масштабные ракетные атаки ВС РФ по Украине, в результате которых разрушаются целые города. При этом военные действия для актрисы новость: ранее она слышала трагические подробности о войне от матери, которая пережила Вторую мировую войну.

Украинская артистка Наталья Сумская рассказала о маме, которая пережила Вторую мировую войну, и о том, почему противостояние с россиянами страшнее, чем события тех лет. Народная артистка поделилась с этим в интервью "Обозревателю".

Артистка поделилась своими наблюдениями за украинцами в условиях войны. Она уверена, что люди за два года непрерывных боевых действий стали более уязвимыми. Однако даже в атмосфере боли и страданий жители Украины пытаются отвлекаться ан работу, волонтерство, благотворительность и даже культурные мероприятия (такие, как посещение театра).

"(Люди, — ред.) пытаются себя занять – работой, книгами, хозяйством. Тем же театром. И так уже было – не только наше поколение переживало войну. Моя мама Анна Опанасенко-Сумская оставила нас через пару дней от начала полномасштабного наступления. Она иногда вспоминала отдельные эпизоды предыдущей войны: родные пережили оккупацию", — рассказала Сумская.

Однако народная артистка Украины считает, что российско-украинская война, которую ее соотечественники переживают сейчас, гораздо кровавее и страшнее, чем даже Вторая мировая. Ведь речь идет о том, что безжалостным врагом и "варваром" оказалась страна-соседка, военно-политическое руководство которой затаилось на несколько десятилетий, чтобы потом нанести удар.

"И еще жестоко, неожиданно, невыносимо то, что мы сейчас переживаем до тысячи ракетных атак, уничтожение целых городов", — сказала Наталия Сумская.

Напомним, ранее мы писали о том, как ждут своих любимых с войны украинские звезды. Свои истории любви и надежды рассказали Валентина Хамайко, Наталка Денисенко, Маша Ефросинина, Дарья Легейда и Евгения Гапчинская. У всех этих женщин мужья воюют в российскими оккупантами.

Кроме того мы рассказывали о том, как украинская актриса расплакалась, говоря о родных в оккупации. В селе Великая Лепетиха Херсонской области у Виталини Библив остались тетя и дядя. Есть у актрисы и родственники в РФ, однако с ними она прекратила общение.