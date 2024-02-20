Сильвестр Сталлоне признался, что перенес семь операций на съемках "Неудержимых"

77-летний герой боевиков признался, что серьезно пострадал на съемках, получив перелом шеи. И перенес сем серьезных операций.

77-летний Сильвестр Сталлоне рассказал о том, что перенес семь серьезных операций после перелома шеи в "Неудержимых" после сцены драки со Стивом Остином. Актер признался, что исполнял трюк самостоятельно и получил травму. Об этом пишет Daily Mail.

Сильвестр Сталлоне признался, что снимал сцену со Стивом Остином, когда получил травму шеи.

"Я режиссировал "Неудержимых", и, как идиот, я исполнял все трюки сам. И я помню один удар, и… все. Я так и не оправился от "Неудержимых". После этого фильма физически я уже никогда не был прежним. Я предупреждаю людей: не делайте трюков самостоятельно", — добавил он.

Сильвестр Сталлоне и Шварценеггер в фильме "Неудержимые" Фото: Скриншот

Его жена Дженнифер Флавин добавила: "Слай пытается скрыть боль, делая вид, будто ничего не произошло. Ему не нравится, когда люди знают, что он перенес столько операций на спине и шее".

Сильвестр Сталлоне с женой Фото: Getty

77-летняя звезда "Рокки", его жена Дженнифер Флавин и их дочери София и Систин проводят пресс-туры в поддержку второго сезона "Семьи Сталлоне". И делятся историями.

Дочери актера признались, что всегда знали: их отец постоянно попадал в больницу после съемок боевиков.

"Очень тяжело видеть, как мой отец переживает еще одну болезненную операцию. Все мое детство он страдал от боли", — сказала София.

Сталлоне понадобился металлический штифт в шею из-за инцидента на съемочной площадке, а также ему сделали спондилодез (вид хирургического вмешательства, направленный на обездвиживание смежных позвонков за счет их сращивания) и лечили вывих плеча.

Сильвестр Сталлоне с дочками Фото: Sly Stallone/Instagram

Слай также недавно рассказал, что он заставил своих дочерей пройти обучение самообороне в лагере морских котиков, прежде чем они переехали в Нью-Йорк.

"Эти парни надрали нам задницы Софии и мне. Они были настоящими. Это было самое тяжелое. Мы пробыли в этом лесу около шести часов", — сказала Систин в интервью.

По ее словам, это была вполне обычная для них тренировка, так как всю жизнь они росли вместе с отцом, который постоянно проводил для них "такого рода военные тренинги по самообороне".

София вспомнила свой утренний режим со Слаем, который включал пробуждение в 6 утра для необычного завтрака.

"Это был строгий распорядок дня. Каждый день в 6 утра он заставлял нас есть яйца с кетчупом. По какой-то причине эта комбинация помогала набрать массу", — сказала София, сказав, что они также много занимались.

"Тогда было много приседаний, отжиманий, подтягиваний, толчков и прыжков", — рассказала девушка. Дочери Сильвестра пошутили, что переезд не прошел гладко. В свой первый день в Нью-Йорке они буквально наступили на огромную крысу и спаслись бегством.

Напомним, роскошный дом Сильвестра Сталлоне в Лос-Анджелесе купила певица Адель. И почти снесла его, чтобы полностью перестроить.