Школа "Тедди" в Оксфорде: где будет учиться принц Джордж

Школа Святого Эдварда в Оксфорде уделяет приоритетное внимание "детскому счастью" и предлагает курс устойчивого развития. А стоит не слишком дорого для наследного принца – 47 тысяч фунтов стерлингов.

Кейт Миддлтон и принц Уильям решают, куда отправить учиться их старшего сына, принца Джорджа. И теперь они присматриваются к престижной Школе Святого Эдварда в Оксфорде, стоимостью 47 тысяч фунтов стерлингов в году, которую также называют Школой "Тедди". Об этом пишет Daily Mail.

Расположенная на севере Оксфордшира школа может похвастаться множеством впечатляющих удобств, которые точно придутся по душе юному принцу. Экологичное учреждение учит учеников быть "амбициозными, но не высокомерными".

Школа "Тедди" в Оксфорде

Принцесса Кейт перенесла успешную плановую операцию на брюшной полости более трех недель назад и в настоящее время отдыхает в своем виндзорском доме – коттедже Аделаида, так что у нее есть время на семейные дела.

Инсайдеры уже сообщили, что принц и принцесса Уэльские посетили школу "Тедди" и остались довольны.

Учреждение совместного обучения, основанное в 1863 году преподобным Томасом Чемберленом, может похвастаться талантливым директором Аластером Чирнсайдом. Будучи студентом Оксфорда, он получил поздравительную награду (которая присуждается, возможно, только раз в десятилетие за исключительные блестящие достижения) по классическому и французскому языку, а также получил награду за греблю в легковесной команде Оксфорда.

Школа "Тедди" в Оксфорде

В число впечатляющих выпускников школы входят лидер Dambusters Гай Гибсон и его коллега-легенда RAF Дуглас Бэйдер, а также актер Лоуренс Оливье и звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью.

На своем веб-сайте директор подчеркивает "дух инклюзивности" школы.

Он добавляет: "У всех должна быть возможность принять участие и преуспеть. Счастье детей и их способность понимать, что сделает их счастливыми, важнее всего остального".

Учебное заведение может похвастаться 100 "великолепными" акрами земли на севере Оксфорда, на которых есть поле для гольфа и лодочная станция.

Что касается учебной программы, на веб-сайте школы поясняется, что ученикам предлагается не ограничиваться результатами экзаменов и сосредоточиться на долгосрочных жизненных целях.

Учащиеся также сдают от семи до 11 выпускных экзаменов GCSE, при этом обязательными являются английский язык, мировая литература, математика и естественные науки и один современный иностранный язык. Школа требует дополнительных затрат на внеклассные мероприятия, включая театральные постановки, уроки гольфа и парусного спорта. Одной из ключевых задач "Тедди" является обучение ряду жизненных навыков, поэтому ученики должны вступать в Объединенный кадетский отряд. Учащиеся могут выбирать между секциями армии, флота и авиации.

Принц Джордж собирается покинуть начальную школу этим летом и перейдет в другую школу в новом учебном году.

В этом году принц Джордж заканчивает начальную школу Фото: Getty Images

Хотя принцы Уильям и принц Гарри оба получили образование в Итонском колледже, недалеко от Виндзорского замка, пока не подтверждено, пойдет ли принц Джордж по стопам своего отца и дяди.

Он также был связан с бывшей школой своей матери Кейт, колледжем Мальборо, где также получили образование Пиппа и Джеймс Миддлтон.

Но инсайдеры полагают, что школа Кейт не подойдет для юного принца. Потому что она слишком изменилась, став слишком "элитарной".

"Версия Мальборо 2024 года может сильно отличаться от того, какой ее помнит Кейт. Заведение стало немного более элитным. У многих родителей есть виллы на Ибице, шале в Вербье или частный самолет, что не в стиле Кейт. Она предпочитает сдержанное богатство. Кейт хочет школу, которая подходит всем ее детям и дает им возможность учиться", — отмечал инсайдер.

Принц Джордж с сестрой и родителями Фото: Getty Images

На прошлой неделе таблоиды писали, что Кейт и Уильям также включили престижную школу Oundle в список лучших вариантов для своего старшего сына, который этим летом покинет начальную школу.

Школа Оундл на севере Нортгемптоншира утверждает, что помогает сформировать из своих учеников "порядочных, открытых и амбициозных, но не высокомерных" взрослых.

Учреждение, основанное в 1556 году, может похвастаться тем, что ученики, известные как унделианцы, "делят город Оундл" с жителями, поскольку его здания разбросаны по территории в открытом кампусе, который включает в себя часовню и площадку для игры в крикет.