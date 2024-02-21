21 февраля 2024 года: преподобного Тимофея - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя оставлять дела незаконченными, также лучше не начинать новые. Если лед на реках уже растаял — это к теплой весне.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Тимофея. Он был яростным христианином, искренне молился и проповедовал веру в Христа. За это Господь наградил преподобного Тимофея даром исцеления и пророчества.
Что нельзя делать 21 февраля:
- переедать, употреблять алкоголь
- оставлять дела незаконченными
Народные приметы и поверья:
- тает снег — к скорому теплу
- идет снег — к ранней весне
- растаял лед на реках — к теплой весне
День ангела празднуют:
Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей
Родились сегодня:
1925 — Игорь Шамо (ум. 1982), украинский композитор, народный артист Украинской ССР;
1946 — Алан Рикман (ум. 2016), английский актер, режиссер, обладатель "Золотого глобуса" и др. наград;
1962 — Чак Паланик, американский писатель;
1996 — Софи Тернер, английская и британская актриса.
Также в этот день:
1784 — заложен город Николаев;
1925 — вышел первый номер газеты "The New Yorker";
1947 — в США появился фотокамера "Полароид";
1993 — в Донецке Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с жердиной в закрытом помещении — 6 м 15 см;
1995 — американец Стив Фоссет первый в мире пересек Тихий океан на воздушном шаре;
1998 — песня Селин Дион "My Heart Will Go On" вошла в топ чартов.