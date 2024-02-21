Звезда молодежного сериала "Малкольм в центре внимания" рассказал, как сменил актерство на гонки

Фрэнки Муниз, бывшая звезда молодежных фильмов, дебютировал в серии NASCAR Xfinity. Бывший актер присоединился к команде Joey Gase Racing.

38-летний актер Фрэнки Муниз прославился еще в 15 лет, играя главную роль в сериале "Малкольм в центре внимания". Но с 2005 года Фрэнки занимется гонками. И теперь он дебютировал в гонках NASCAR. Об этом пишет Daily Mail.

После сериала Фрэнки играл в фильме "Агент Коди Бэнкс" и после ряда популярных проектов был вынужден сниматься в малобюджетных проектах.

Впрочем, он всегда увлекался спортом: баскетболом и гонками, так что в 2006 году он стал профессионалом и начал карьеру автогонщика.

Фрэнки Муниз на гонках Фото: Getty Images

Фрэнки выиграл гонку Pro/Celebrity Race в 2005 году. Но в марте 2006 года состоялась его первая "официальная" победа: он занял 1-е место в гонках Toyota Grand Prix of Long Beach.

В 2023 году Муниз вернулся в автогонки, подписав контракт с командой Rette Jones Racing в серии ARCA Menards Series. После неплохого старта сезона наступила череда неудач, в том числе четыре схода подряд.

В феврале 2024 года Муниз подписал контракт с командой Joey Gase Motorsports на выступление в чемпионате NASCAR Xfinity Series. Его дебютной гонкой в NASCAR станет первый этап сезона, который пройдет в Дейтоне. В прошлом году 38-летний бывший актер участвовал в серии ARCA начального уровня.

Фрэнки Муниз на гонках

Однако он признал, что переход от съемочной площадки к треку не был простым.

"Единственное, с чем я могу это сравнить, — это с походом в новую школу. Вы идете в класс и думаете: "Я никого не знаю. Примут ли меня здесь?", — сказал он.

В прошлом году Муниз рассказал, что он был вдохновлен осуществить свою детскую мечту о гонках после того, как он и его жена Пейдж Прайс приветствовали своего первого сына Моза Мосли Муниза в 2021 году.

"Меня поразило рождение моего ребенка. Я хочу, чтобы он рос, видя, как я стремлюсь к своей мечте и усердно работаю над тем, чем я увлечен. Единственный мир, в котором я чувствую, что у меня все еще есть незавершенные дела, был мир гонок. Так что я собираюсь участвовать в гонках", — рассказал актер.

Напомним, еще один известный актер, который стал гонщиком – это Майкл Фассбендер, звзеда фильмов "Люди Икс", "Снеговик", "Чужой: Завет".

Но Майкл не оставил карьеру актера. В прошлом году он появился в новой картине Дэвида Финчера про наемного киллера. Фокус рассказывал, стоит ли смотреть новый триллер под названием "Убийца".