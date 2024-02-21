Сальма Хайек поздравила свою падчерицу Матильду с днем рождения (фото)

Актриса и отец Матильды Франсуа-Анри вступили в брак в 2009 году. У пары есть совместная дочь Валентина.

Американская и мексиканская киноактриса Сальма Хайек празднует 23-летие своей падчерицы Матильды Пино. Во вторник, 20 февраля, 57-летняя актриса в своем посте в Instagram поделилась общей фотографией на лодке и милым изображением именинницы со своим отцом Франсуа-Анри Пино.

Матильда с отцом Франсуа-Анри Пино Фото: instagram.com/salmahayek

"С Днем Рождения, Тильди, Тильди, Тильди, мы любим тебя и так гордимся той женщиной, которой ты стала. @mathildepinault", — написала Хайек.

Матильда стала падчерицей Хайека после того, как Хайек и 61-летний Пино связали себя узами брака в Париже в 2009 году.

Дочь Матильда и сына Франсуа являются детьми французского бизнесмена с его бівшей женой Дороти Лепер, с которой он прожил в браке 8 лет. У него также есть общий сын Огюстин от модели Линды Евангелисты. В 2007 году у Пино и Хайек родилась дочь Валентина.

Ранее в 2022 году в разговоре с журналистами Paris Match в 2022 году Матильда отметила, что Хайек помогла ей в "повседневной жизни".

"У нее есть пламя, которое меня успокаивает", — рассказала Матильда изданию. "Это помогает мне в повседневной жизни. Она учит меня расставлять приоритеты. Я уже сопровождала ее на съемках фильмов. Мне удалось наблюдать, как она распределяла свой график, как учила тексты по ночам. Она очень прагматично помогает мне преодолевать трудности за трудностями".

Напомним, 15 февраля сообщалось, что Сальма Хайек отметила 15-ю годовщину свадьбы с Франсуа-Анри Пино. Пара начала встречаться в 2006 году, а в сентябре 2007 года у них родилась дочь. Однако в брак они вступили только в 2009 году.