"Мi amor️": Сальма Хайек отметила 15-ю годовщину свадьбы с Франсуа-Анри (фото)

Пара начала встречаться в 2006 году, а в сентябре 2007 года у них родилась дочь. Однако в брак они вступили только в 2009 году.

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В День святого Валентина мексиканская и американская актриса, продюсер и режиссер Сальма Хайек отметила 15-летие брака с мужем Франсуа-Анри Пино. Она опубликовала трогательное поздравление своему мужу в социальной сети Instagram.

"Спустя 18 лет вместе и 15 лет брака, с тобой по-прежнему любить тебя легко, весело, глубоко и свежо, как легкий ветерок. С юбилеем, mi amor️", — написала Хайек.

Они начали встречаться в 2006 году, а в сентябре 2007 года у них родилась дочь Валентина Палома Пино. В июле 2008 года Хайек разорвала помолвку, сообщает Рeople.

В 2009 году они связали себя узами брака в День святого Валентина в мэрии шестого округа Парижа и провели вторую церемонию в апреле того же года в старинном оперном театре "Ла Фениче" в Венеции, Италия. Кроме этого, пара произнесла свои клятвы в любви и верности в августе 2018 года на Бора-Бора.

В январе 2017 года звезда призналась журналистам: "Я вышла замуж за правильного парня. Это, наверное, самое главное. Мы поддерживаем друг друга во всем, что делаем… мы действительно проводим много времени вместе".

Фото: Instagram salmahayek

В феврале 2023 года Хайек рассказала, что Пино поддержал ее во время съемок "Последнего танца волшебного Майка", подружившись с ее коллегами по съемкам.

"Мой муж не ревнивый человек. Я все время звонила ему со съемок и говорила: "О боже, мне так плохо. Тут эти парни, стриптизерши… похоже мы становимся друзьями", — поделилась Сальма.

Муж начал навещать ее на съемочной площадке и общаться с ее коллегами. "К концу фильма они все пришли в наш дом, все тусовались. Потом Франсуа сказал: "Ты права, они очаровательны, они прекрасны", — вспомнила Хайек.

Фото: Instagram salmahayek

Напомним, 14 февраля сообщалось, что Дэвид Бекхэм поздравил Викторию с Днем влюбленных. Звездные супруги состоят в браке более 24 лет. Они стали родителями четырех детей.