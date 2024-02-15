"Мі amor️": Сальма Хаєк відзначила 15-ту річницю весілля з Франсуа-Анрі (фото)

Пара почала зустрічатися 2006 року, а у вересні 2007 року в них народилася донька. Однак у шлюб вони одружилися тільки 2009 року.

Related video

У День святого Валентина мексиканська й американська акторка, продюсерка та режисерка Сальма Хаєк відзначила 15-річчя шлюбу з чоловіком Франсуа-Анрі Піно. Вона опублікувала зворушливе привітання своєму чоловікові в соціальній мережі Instagram.

"Через 18 років разом і 15 років шлюбу, з тобою, як і раніше, любити тебе легко, весело, глибоко і свіжо, як легкий вітерець. З ювілеєм, mi amor️", — написала Гаєк.

Вони почали зустрічатися 2006 року, а у вересні 2007 року у них народилася дочка Валентина Палома Піно. У липні 2008 року Хаєк розірвала заручини, повідомляє Рeople.

У 2009 році вони пов'язали себе узами шлюбу в День святого Валентина в мерії шостого округу Парижа і провели другу церемонію у квітні того ж року в старовинному оперному театрі "Ла Феніче" у Венеції, Італія. Крім цього, пара виголосила свої клятви в коханні та вірності в серпні 2018 року на Бора-Бора.

У січні 2017 року зірка зізналася журналістам: "Я вийшла заміж за правильного хлопця. Це, напевно, найголовніше. Ми підтримуємо одне одного в усьому, що робимо... ми дійсно проводимо багато часу разом".

Фото: Instagram salmahayek

У лютому 2023 року Хаєк розповіла, що Піно підтримав її під час зйомок "Останнього танцю чарівного Майка", потоваришувавши з її колегами по зйомках.

"Мій чоловік не ревнива людина. Я весь час дзвонила йому зі зйомок і говорила: "О боже, мені так погано. Тут ці хлопці, стриптизерки... схоже ми стаємо друзями", — поділилася Сальма.

Чоловік почав відвідувати її на знімальному майданчику і спілкуватися з її колегами. "До кінця фільму вони всі прийшли в наш будинок, всі тусувалися. Потім Франсуа сказав: "Ти права, вони чарівні, вони прекрасні", — згадала Хаєк.

Фото: Instagram salmahayek

Нагадаємо, 14 лютого повідомлялося, що Девід Бекхем привітав Вікторію з Днем закоханих. Зіркове подружжя перебуває у шлюбі понад 24 роки. Вони стали батьками чотирьох дітей.