От бомбера до ботинок: тайный смысл гардероба Меган Маркл в Канаде

Меган Маркл во время своей зарубежной поездки продемонстрировала нарядов на 55 тысяч долларов. Причем это были как и недорогие зимние ботинки, так и шикарное пальто.

От бомбера Hermes за 4000 долларов до ботинок "Жанна Арктическая" за 250 долларов — во время своей поездки в Канаду Меган Маркл продемонстрировала свой новый гардероб в котором журналисты уже увидели много тайных посланий и скрытых смыслов. Впрочем, стоили наряды Меган, как всегда, довольно дорого – более 55 тысяч долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Для публичной личности вроде Меган Маркл, подобрать гардероб, это все равно, что пройти по минному полю. Ей приходится не только беспокоиться о том, насколько это можно, но растет необходимость беспокоиться об ее происхождении.

Даже украшения должны быть этическими и быть подаренными правильными людьми, иначе в соцсетях начнут обсуждать, насколько кровавыми были ваши бриллианты.

Так что сразу стало ясно, что свой гардероб для поездки в Уистлер, Канада, герцогиня Сассекская подбирала очнеь тщательно. Пока она была рядом с принцем Гарри, чтобы поддержать подготовку к Играм непокоренных в следующем году, для наблюдателей за модой во всем мире начались "игры лейблов".

Из сотен — нет, тысяч — зимних ботинок, которые могла бы носить Меган, она выбрала пару ботинок Joan Of Arctic (Жанна Арктическая) от Sorel за 250 долларов. Совпадение или подсознательный способ приравнять себя к святой мученице, которую сожгли на костре представители английской короны?

Меган Маркл и принц Гарри в Канаде Фото: GettyImages

Большинство посетителей горнолыжного курорта сочли бы полностью белый наряд непрактичным, но только не Меган, которая сочетала эти ботинки с кашемировым свитером цвета слоновой кости стоимостью 750 долларов от лос-анджелесского лейбла Co; белыми джинсами-скинни за 250 долларов от Frame; и стеганым пуховиком от Calvin Klein стоимостью 300 долларов.

К этому образу она добавила черную кашемировую шапку-бини Burberry с помпоном — разумеется, из искусственного меха. Это был уютный образ соседской девушки, напоминающий одежду, которую она носила, когда они с Гарри впервые начали встречаться. Ведь их первый выход в качестве пары состоялся на Играх непокоренных в 2017 году.

Меган Маркл в Канаде Фото: Getty Images

Модные журналисты считают, что это было сделано специально, чтобы показать, что чувства между Гарри и Меган не угасли, а также, чтобы продемонстрировать, что она та же Меган, хоть теперь ее одежда и стоит дороже.

Журналисты увидели скрытый смысл и в наборе украшений, который выбрала Меган для выхода в свет. Наряду с часами Cartier Tank Francaise, которые когда-то принадлежали принцессе Диане , она носила кольцо с бриллиантом от Shiffon, ювелирной фирмы, которая помогает поддерживать бизнес, расширяющий возможности женщин, через свой Фонд Startup Girl Foundation.

После, в День святого Валентина, Меган надела вишнево-красное пальто стоимостью 5800 долларов от любимого бренда каждого поклонника тихой роскоши Loro Piana в сочетании с такой же красной сумкой через плечо стоимостью 2150 долларов от Valentino.

Модные эксперты считают, что пальто было частью образа, который демонстрировал жизнь Меган в богатом пригороде Монтесито.

Вернувшись на снежные склоны, Меган надела темно-синюю куртку-пуховик Hermes за 3800 долларов с джинсами La Ligne за 200 долларов и кашемировой шапкой Aritzia за 55 долларов. Даже чехол для ее телефона от Bottega Veneta по цене 250 долларов.

Меган Маркл в Канаде Фото: Getty

Вечером того же дня она надела кремовое пальто с поясом за 2400 долларов от бренда Sentaler из Торонто.

На следующий день ее видели в накидке из альпаки того же лейбла за 1400 долларов, на этот раз темно-бежевого цвета. Этот наряд Меган сочетала с сапогами для верховой езды от Co стоимостью 1200 долларов, несмотря на то, что в поле зрения не было ни одной лошади, и длинным перчаткам Max Mara.

Меган Маркл в пальто-пончо из шерсти альпаки Фото: Getty

В своем последнем образе Меган применила все этические меры в платье Oseph за 1700 долларов стерлингов от Greta Constantine с ее любимым асимметричным вырезом с открытыми плечами. Как и принцесса Уэльская, герцогиня любит поддерживать женщин-дизайнеров.

Меган Маркл в платье цвета хаки

Его "армейский зеленый" цвет не был случайным, учитывая, что его носили на ужине "One Year To Go Invictus", мероприятии, которое прославляет стойкость и дух товарищества солдат.

В завершение она добавила бриллиантовое ожерелье стоимостью более 16 тысяч долларов от Логана Холлоуэлла. Но это были не просто бриллианты: это были бриллианты, созданные в лаборатории, а значит без всякого темного прошлого.

Это было идеальное завершение идеальной серии образов.

Напомним, ранее про Меган рассказал ее кузен Шон Джонсон. Оказалось, что хоть они и были близки ранее, но они не общались уже много лет. Шон подтвердил, что герцогиня Сассекская теперь отдалилась от всех членов своей семьи, за исключением своей матери Дории.