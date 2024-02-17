Меган Маркл вышла на публику в пальто за 52 тыс. грн (фото)
Во время визита в Канаду Меган выбирала дорогие и комфортные вещи, в том числе и местных брендов. Она отдавала предпочтение элегантным пальто и комфортным пуховикам.
42-летняя жена принца Гарри Меган Маркл, которая сейчас вместе с мужем находится в Канаде с трехдневным визитом, продемонстрировала на публике очень стильное и трендовое зимнее пальто-кейп цвета верблюжьей шерсти, сообщает Hello.
Герцогиня Сассекская выбрала модель одного из своих любимых канадских брендов Sentaler за $1370 (52 222 грн). Фасон пальто включает в себя ремень с завязками, ребристую деталь на рукавах и шалевый воротник. Волокна, изготовленные из мягкой шерсти беби-альпаки, содержат микроскопические воздушные карманы, которые действуют как естественные теплоизоляторы, что делает эту накидку на подкладке теплой, но легкой.
Свой образ Меган дополнила коричневыми замшевыми длинными перчатками Max Mara, черными джинсы Le Ligne, которые сочетала с парой сапог для верховой езды CO — неотъемлемой частью любого канадского зимнего гардероба. Из украшений на ней были золотые серьги.
Принц Гарри надел серый топ с длинными рукавами, теплую жилетку и джинсы.
Супруги посетили в Ванкувере каток для керлинга, и герцог даже попробовал поиграть сидя в инвалидной коляске, поскольку в программу Игр непокоренных входит этот вид соревнований.
Во время поездки в Канаду Меган демонстрирует зимний гардероб класса люкс. Так, 14 февраля она появилась в белом шерстяном свитере CO с джинсами Sorel в тон, кремово-белом пуховике от Calvin Klein и шоколадно-коричневой шапке от Burberry, завершив ансамбль коричневыми лыжными ботинками на меху от Sorel.
Затем Меган надела пальто с особым смыслом. Пара посетила культурный центр Сквомиш Лилуат и посмотрели, выставку, где художники, создавшие логотип Игр Invictus Vancouver Whistler 2025, представили свои работы. Маркл выбрала черное пальто "Kensington" от DÔEN, которое, по мнению некоторых, было тонкой данью уважения принцу и принцессе Уэльским.
15 февраля Меган прогуливалась в черной стеганой двусторонней куртке-пуховике Hermes, которую она сочетала с парой черных джинсов скинни La Ligne и темно-синим шарфом. На голову она надела шапку Aritzia, а из обуви выбрала темно-коричневые кожаные ботинки Sienna.
Ранее Фокус писал, что Меган Маркл и принц Гарри изменили фамилию своих детей, чем снова расстроили своих британских родственников.