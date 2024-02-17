Меган Маркл вышла на публику в пальто за 52 тыс. грн (фото)

Во время визита в Канаду Меган выбирала дорогие и комфортные вещи, в том числе и местных брендов. Она отдавала предпочтение элегантным пальто и комфортным пуховикам.

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42-летняя жена принца Гарри Меган Маркл, которая сейчас вместе с мужем находится в Канаде с трехдневным визитом, продемонстрировала на публике очень стильное и трендовое зимнее пальто-кейп цвета верблюжьей шерсти, сообщает Hello.

Герцогиня Сассекская выбрала модель одного из своих любимых канадских брендов Sentaler за $1370 (52 222 грн). Фасон пальто включает в себя ремень с завязками, ребристую деталь на рукавах и шалевый воротник. Волокна, изготовленные из мягкой шерсти беби-альпаки, содержат микроскопические воздушные карманы, которые действуют как естественные теплоизоляторы, что делает эту накидку на подкладке теплой, но легкой.

Пальто-кейп герцогиня дополнила джинсами-скинни и высокими сапогами Фото: Getty

Свой образ Меган дополнила коричневыми замшевыми длинными перчатками Max Mara, черными джинсы Le Ligne, которые сочетала с парой сапог для верховой езды CO — неотъемлемой частью любого канадского зимнего гардероба. Из украшений на ней были золотые серьги.

Принц Гарри надел серый топ с длинными рукавами, теплую жилетку и джинсы.

Супруги посетили в Ванкувере каток для керлинга, и герцог даже попробовал поиграть сидя в инвалидной коляске, поскольку в программу Игр непокоренных входит этот вид соревнований.

Во время поездки в Канаду Меган демонстрирует зимний гардероб класса люкс. Так, 14 февраля она появилась в белом шерстяном свитере CO с джинсами Sorel в тон, кремово-белом пуховике от Calvin Klein и шоколадно-коричневой шапке от Burberry, завершив ансамбль коричневыми лыжными ботинками на меху от Sorel.

Меган примерила длинный бежевый пуховик Фото: Getty

Затем Меган надела пальто с особым смыслом. Пара посетила культурный центр Сквомиш Лилуат и посмотрели, выставку, где художники, создавшие логотип Игр Invictus Vancouver Whistler 2025, представили свои работы. Маркл выбрала черное пальто "Kensington" от DÔEN, которое, по мнению некоторых, было тонкой данью уважения принцу и принцессе Уэльским.

15 февраля Меган прогуливалась в черной стеганой двусторонней куртке-пуховике Hermes, которую она сочетала с парой черных джинсов скинни La Ligne и темно-синим шарфом. На голову она надела шапку Aritzia, а из обуви выбрала темно-коричневые кожаные ботинки Sienna.

Еще один вариант зимнего ансамбля от Меган Маркл Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл и принц Гарри изменили фамилию своих детей, чем снова расстроили своих британских родственников.