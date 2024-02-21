Jerry Heil признана самой популярной украинской певицей на Spotify (фото)

Артистка похвасталась новым достижением. Поклонники в комментариях высказали свои теплые слова поддержки.

Певица Яна Шемаева, которая известна под псевдонимом Jerry Heil, была объявлена самой популярной артисткой из Украины на стриминговом сервисе Sрotify, который позволяет прослушивать музыкальные композиции и подкасты. О своем достижении исполнительница поделилась в Instagram.

28-летняя певица опубликовала кадры из фотосессии, на которых она изображена в черном платье с оголенными плечами и белом гольфе. В описании к снимкам Яна рассказала о своих впечатлениях в связи с такой высокой оценкой.

"Сказать, что я поражена, я благодарна, я счастлива – это так недостаточно! Спасибо вам, это вы наслушали! Я просто невероятно радуюсь, что то, что чувствую и пишу я, резонирует в вас! Это самая большая в мире любовь. А еще бешено кайфую от того, что натурально и органично украинская музыка начинает входить в глобальную. Благодарю вас, друзья, потому что мы делаем это дело вместе!", — обратилась знаменитость к фанам.

По данным Sрotify, песни Jerry Heil в месяц в среднем слушают 767 426 пользователей данного сервиса.

Фото: instagram.com/thejerryheil

Подписчики Jerry Heil отреагировала на ее сообщение теплыми словами поддержки: "Горжусь с каждым днем все больше и больше", "Прекрасная", "Горжусь тобой", "Потому что мы – украинцы, активно вас поддерживаем. Поэтому это победа всех нас", "Очень достойная артистка! Талантливая, креативная, откровенная и искренняя! Любим, гордимся, ждем новых хитов и желаем кайфануть на Евровидении!".

Фото: instagram.com/thejerryheil

Напомним, 19 февраля сообщалось, что Фарион раскритиковала артисток alyona alyona и Jerry Heil. Языковеду не понравились псевдонимы артисток, из-за которых их якобы нельзя идентифицировать украинками.

Кроме этого, MELOVIN поставил под сомнение результаты Нацотбора на "Евровидение 2024". Он рассказал, что лейбл ENKO якобы предлагал "Суспільне" взять большую часть расходов на конкурс на себя.