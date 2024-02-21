"Я сдался": Сильвестр Сталлоне пообещал своей жене Дженнифер переехать во Флориду (фото)

Жена актера, с которой он прожил почти 27 лет, заявила, что ей нужно "изменить ситуацию" после того, как их брак пережил трудный период. Еще не так давно пара была на грани развода.

Семья Сталлоне планирует предпринять определенные шаги, чтобы изменить свою жизнь. На премьере второго сезона "Семьи Сталлоне" 21 февраля актер Сильвестр Сталлоне сообщил своим дочерям Скарлет, Систин и Софии о важном решении, которое он и жена Дженнифер Флавин Сталлоне приняли, сообщает Рeople.

"После долгих и упорных размышлений мы с вашей матерью решили, что пора двигаться дальше и навсегда покинуть штат Калифорния, и мы собираемся поехать во Флориду", — объявил 77-летний Сильвестр.

55-летняя Дженнифер объяснила своим дочерям: "Это пустое гнездо. Мне нужно это изменить".

Сильвестр Сталлоне со своей семьей Фото: Instagram officialslystallone

Дом Дженнифер и Сильвестра стал пустым гнездом после того, как 27-летняя София и 25-летняя Сикстин переехали вместе в Нью-Йорк, а 21-летняя Скарлет отправилась учиться в колледж Университета Майами.

"Я вырастила всех трех наших дочерей в Калифорнии. Для меня все — воспоминания, воспоминания о том, что их в нашем доме больше нет. Поэтому мне нужны были большие перемены и Слай согласился с этим", — объяснила Дженнифер.

Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер Фото: Getty Images

Звезда "Рэмбо" признался, что ему не нравится идея переезда, ведь в Калифорнии у него много друзей.

"У нас много корней в Калифорнии, поэтому переезд во Флориду нелегкий. Но Дженнифер действительно хотела этого. Я сдался. Дело в том, что я не хочу встряхивать ситуацию, но я знаю, что моя жена хочет больших перемен. Мне нелегко покинуть Калифорнию. Именно здесь я начал свою карьеру", — поделился актер.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что Сильвестр Сталлоне перенес семь операций на съемках "Неудержимых". 77-летний герой боевиков признался, что серьезно пострадал на съемках, получив перелом шеи.