Какие модели штанов будут в моде в 2024 году

Штаны — это неотъемлемый атрибут в женском гардеробе. Их можно сочетать с различной обувью и одеждой, они удобны и практичны в использовании, а главное правильно подобранный фасон способен создать непревзойденный образ.

Конечно, модные тенденции в мире женских штанов постоянно меняются. Именно поэтому Фокус подготовил подборку вариантов трендовых штанов, которые будут актуальны в 2024 году.

Ультравысокие

Штаны со сверхвысокой посадкой сейчас тренд в мире моды. Это вариант штанов с завышенной талией, которые сидят выше естественной линии талии, создавая удлиненный силуэт. Эту модель штанов можно стилизовать разными способами, чтобы создавать шикарный и стильный образы.

Ультравысокие штаны можно носить с коротким топом или блузой, чтобы подчеркнуть талию. Также можно выбрать длинную блузу или свитер, чтобы сбалансировать пропорции тела. Под ультравысокие штаны лучше всего выбирать обувь с высокой подошвой или каблуками, тогда вам удастся создать вид более длинных ног и подчеркнуть силуэт. Также спокойно их можно одевать с кроссовками или сапогами на каблуке. Кроме этого, штаны с высокой посадкой прекрасно подходят под кожаную куртку.

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Bootcut

Штаны Bootcut снова возвращаются в модные тренды! Они являются отличной альтернативой узким джинсам и создают стильный и привлекательный силуэт. Чтобы выглядеть шикарно эту модель штанов можно сочетать с топом и обувью на платформе.

Штаны Bootcut — это универсальный выбор. Чтобы создать повседневный образ, вы можете сочетать их с простой футболкой или блузой и кроссовками. Если вы хотите выглядеть более празднично, попробуйте сочетать их с облегающим топом и туфлями на каблуке или ботильонами.

Серые джинсы

Серые джинсы — вечный тренд, который всегда актуален. Они легко сочетаются с любыми другими цветами и нарядами, создавая стильный образ. Также серые джинсы выглядят классически и элегантно, что делает их универсальным элементом гардероба. Серые джинсы можно носить со светлыми рубашками, темными топами или блузами. Также они хорошо будут смотреться с обувью на плоской подошве или кедами.

Серые джинсы очень универсальный элемент гардероба, с ними можно создать множество стильных образов. Например, с белой футболкой или рубашкой для легкого и простого образа, с черным свитером или блузой для элегантного стиля, с джинсовой курткой для кэжуал образа, с яркой курткой или жилеткой для цветных акцентов.

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