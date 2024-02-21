Цвет весны: королева Летиция вышла на публику в элегантном наряде

Королевские особы питают особую любовь к пальто верблюжьего цвета. Королева Летиция дополнила его более ярким платьем.

52-летняя королева Испании Летиция уже вовсю готовится к весне и продемонстрировала стильный ансамбль, пишет Hello.

Она появилась в Саламанке в великолепном коричневом длинном пальто от Carolina Herrera с черными двубортными пуговицами спереди.

Фото: Getty

Под дизайнерским пальто скрывалось великолепное персидское зеленое платье от Dandara Spain. У платья был высокий вырез-капля и рюши на талии, подчеркивающие ее силуэт. Платье также имело эластичные рукава с манжетами, придающие изделию форму, и струящуюся юбку длины миди.

Образ королева завершила туфлями на каблуке телесного цвета от Magrit, одного из ее любимых обувных брендов, а также зеленой сумкой через плечо от Uterqüe.

Что касается украшений, то Летиция остановила свой вібор на серьгах Jardin de Aire из 18-каратного розового золота с бриллиантами и изумрудами от Gold & Roses.

Платье подчеркивало фигуру королевы Фото: Getty

Сначала королева посетила презентацию проекта "Город испанцев" и выставку наследия Кармен Мартин Гайте в Саламанке. Проект возник с целью внедрения инноваций, обновления, улучшения и укрепления имиджа Саламанки как идеального места для изучения испанского языка. Выставка наследия Кармен Мартин Гайте сохраняется в Международном центре испанского языка Университета Саламанки (CIE-USAL), все в рамках премии Art 2024 от Фонда принцессы Жироны, на втором этапе Талант-тур.

Королева отправилась в Саламанку в сопровождении министра науки, инноваций и университетов Дианы Морант, которую принял президент правительства Кастилии и Леона Альфонсо Фернандес Мануэко.

Позже в тот же день Летиция присутствовала на вручении Вики Луэнго премии "Искусство 2024" от Фонда принцессы Жироны на втором этапе "Тура талантов", целью которого является активизация целей поколения зумеров в области трудоустройства, предпринимательства, здоровья и социального воздействия.

Ранее Фокус писал, что королева Летиция и король Филипп попросили Энни Лейбовиц сделать фото к 20-летию их брака.