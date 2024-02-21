Умерла принцесса Ира фон Фюстенберг, муза Лагерфельда и возлюбленная князя Монако

Ира фон Фюстенберг была принцессой по рождению. Но за 83 года своей жизни она успела побывать моделью, актрисой, дизайнером и музой.

Умерла принцесса Ира фон Фюстенберг. Одной из самых ярких и влиятельных светских львиц своего времени было 83 года. Известный дизайнер Диана фон Фюстенберг – приходится ей невесткой по первому браку с Эгоном фон Фюрстенбергом. Об этом пишет WWD.

Полное имя Иры фон Фюстенберг – Вирджиния Каролина Тереза ​​Панкрация Галдина цу Фюрстенберг. Она была дочерью Клары Аньелли, сестры наследника Fiat Джанни Аньелли. Отец фон Фюрстенберг, принц Тассило фон Фюрстенберг, был сыном венгерской графини и принца Австро-Венгерской империи, а ее бабушкой по материнской линии была принцесса Вирджиния Сан-Фаустино.

В 15 лет Ира вышла замуж за принца Альфонсо Гогенлоэ, крестника испанского короля, чьи предки были правящими князьями Священной Римской империи. Впрочем, состояние Альфонсо истощилось, так что он занимался недвижимостью и благодаря ему тихие рыбацкие деревушки Марбелья и Коста-дель-Соль стали модными испанскими курортами.

Свадьбы была скандальной, так как невеста была слишком молода, а жениху был уже 31 год. Принцу пришлось получать разрешение в Ватикане.

Принцесса Ира фон Фюстенберг в 15 лет

Во время их медового месяца в Нью-Йорке Сальвадор Дали попросил ее позировать обнаженной (предложение, которое ее муж быстро отверг) и танцевала с Фрэнком Синатрой.

Но брак продлился всего три года, так как принцессу обвинили в супружеской неверности. Ира родила двух сыновей. Старший, Кристоф, умер в тюрьме Бангкока, младший, Хубертус, входил в олимпийскую сборную Мексики по горнолыжному спорту и стал известным фотографом.

После скнадального развода Ира вышла замуж за бразильского плейбоя-промышленника Франсиско Матараццо "Бэби" Пиньятари, который был на 23 года старше ее, в Рино, штат Невада, в 1961 году, но это тоже закончилось разводом — в Лас-Вегасе через три года.

По словам британского писателя Ника Фоулкса, Ира фон Фюрстенберг "была знаменитой в свое время и в своем образе жизни, как сейчас Ким Кардашьян".

"Осведомленность о ней в мире, существовавшем до появления Интернета, была весьма ошеломляющей. Объем газетных вырезок, через которые мне пришлось пройти, был просто невероятным", — сказал тогда Фоулкс WWD.

"У нее была бунтарская жилка, и она была очень независимой женщиной в то время, когда мир все еще был очень мужским. Она приняла множество решений, которые в те времена считались смелыми", — пишет Фоулкс.

Ира фон Фюстенберг и Джина Лоллобриджида

Она бросила вызов условностям, будучи юной моделью Эмилио Пуччи, время от времени гуляя по подиуму и позируя Хельмуту Ньютону и Сесилу Битону. "Ира была отличным другом семьи и знала моего отца с 14 лет", — сказала дочь Эмилио Лаудомия Пуччи.

Фон Фюрстенберг была клиенткой модного дома, любимицей Дианы Вриланд, и поддерживала Карла Лагерфельда на ранних этапах его карьеры. Она стала пиарщиком Валентино и, по слухам, была тайной возлюбленной князя Монако Ренье после смерти Грейс Келли.

"Я знал Иру всегда, мы даже работали вместе над моим первым парфюмом. Красивая и всегда улыбающаяся, Ира обладала непоколебимой страстью ко всему, что задумала", — рассказал Валентино Гаравани.

Принцесса Ира фон Фюстенберг Фото: IMDB

Диана фон Фюрстенберг, которая была ее невесткой по первому браку с Эгоном фон Фюрстенбергом, сказала: "Когда я впервые встретила Эгона, она была его знаменитой сестрой. Она вышла замуж в Венеции и стала кинозвездой. Она была старшей сестрой и тетей моих детей. Она была частью элиты Италии и была очень общительной, веселой и обожала знакомиться с новыми людьми".

Ира снималась у Дино де Лаурентиса, всего появившись в 30 фильмах в конце 1960-х и 70-х годах. Она якобы отказалась от главной роли в "Барбарелле", культовой классике научной фантастики, которая помогла Джейн Фонде стать звездой.

Принцесса Ира фон Фюстенберг в фильме "Несравненный" Фото: IMDB

На протяжении многих лет она собирала произведения Роя Лихтенштейна, Жана Дюбюффе, Макса Эрнста, Йозефа Альберса и Ива Кляйна.

Путешествуя по миру, проведя свою жизнь между Парижем, Биаррицем и Лондоном, после того, как она оставила актерское мастерство, она начала создавать предметы домашнего декора, многие из которых сочетались с драгоценными и полудрагоценными камнями, назвав эту линию "Objets Uniques". Часть из этих произведений в итоге оказались в музеях.

Ира призналась, что начала заниматься дизайном, когда не смогла найти подарок для своего друга, кинозвезды Кирка Дугласа.

Среди ее нескольких благотворительных инициатив она была покровителем Фонда "Дети Африки". А в 1970-м она вела музыкальный фестиваль в Сан-Ремо.

Напомним, ранее скончался отец иорданской принцессы Раджвы, жены наследника престола. Бизнесмен и генеральный директор группы компаний "Аль-Саиф" умер на 72-м году жизни. Он являлся президентом группы Al Saif, которая работает в области здравоохранения, ухода и строительства.