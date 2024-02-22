Микки Рурк объявил благотворительный сбор на котором разыграет флаг Украины с подписью Залужного (видео)

Микки Рурк активно поддерживает Украину. Актер часто объявляет благотворительные сборы в поддержку украинского народа. На этот раз Рурк решил разыграть среди донатов флаг Украины с подписью Валерия Залужного.

71-летний известный американский актер и сценарист, а также обладатель "Золотого глобуса" Микки Рурк объявил о благотворительном розыгрыше на котором планирует подарить флаг Украины с автографом бывшего главнокомандующего Украины Валерия Залужного. Об этом он сообщил у себя на странице в инстаграм.

В частности, Микки опубликовал видеоролик на котором тогда еще главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ставит свою подпись на флаге Украины, весь процесс снимается на камеру, на нем на английском языке Залужный благодарю всех за поддержку.

Уже в следующем посте Микки написал призыв присоединиться всем желающим к благотворительному розыгрышу того самого флага, который символизирует надежду и несокрушимый дух единства.

"Этот флаг, знак благодарности и солидарности, может быть вашим. Примите участие сегодня и будьте с нами на нашем пути поддержки и восстановления. Каждый взнос дарит надежду", — написали организаторы благотворительного розыгрыша.

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Также он поделился условиями при которых можно выиграть украинский символ. Для этого каждый желающий должен пожертвовать минимум 25 долларов, которые будут направлены на помощь украинской армии.

Благотворительный розыгрыш продлится в течение двух недель, до 8 марта. Уже 10 марта организаторы назовут имя счастливчика, которому посчастливится выиграть флаг Украины с автографом Залужного.

Напомним, Микки Рурк назвал путинского генерала, посланного в Украину, безжалостным мясником. Актер активно поддерживает украинцев в войне против России. В начале января 2024 года Микки Рурк призвал помогать херсонцам.

Справка

Микки Рурк, настоящее имя Филип Энтони Миккон Рурк младший, американский актер и профессиональный боксер. Родился 16 сентября 1952 года в городе Шелби, штат Небраска. Сначала стал известным как боксер, а затем перешел в киноиндустрию. Его самые известные фильмы включают "Девятые ворота", "Приключения принца Валлиана", "Жестокие игры", "Отец-монах" и "Железный человек 2". Рурк также был номинирован на Оскар за лучшую мужскую роль в фильме "Борьба".