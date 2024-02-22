Королева Камилла поразила ярким красным платьем, за которым кроется тайный смысл (фото)

Королева Камилла привлекла внимание, когда устроила особенный прием. За ее выбором стиля стоял особый подтекст.

Королева Камилла произвела фурор в красном платье во время приема в Кларенс-Хаусе в среду, 21 февраля. Она, будучи полковником гренадерской гвардии, приветствовала бывших солдат и их семьи в лондонской резиденции короля Чарльза ІІІ на мероприятии, которое стало ее первым участием в качестве покровителя Фонда — благотворительной организации полка, сообщает Еxpress.

Фонд был создан в 2007 году и оказывает поддержку гренадерам, получившим серьезные физические или психические травмы во время прохождения оперативной службы, и их семьям.

Фото: Getty Images

Камилла поразила публику ярким красным платьем от Фионы Клэр, которое она раньше одевала. Под свой наряд она обула с черные замшевые ботинки, дополнив образ мини-подвеской Kiki McDonough Apollo с синим топазом и бриллиантами из желтого золота (2300 фунтов стерлингов), а также золотой подвеской с рубином и пятью инициалами ее внуков от первого брака: Лолы, Фредди, Элиза, Луи и Гас.

Кроме того, среди украшений на ней были фирменные браслеты Van Cleef & Arpels — браслет Sweet Alhambra heart из 18-каратного розового золота и сердолика стоимостью 1230 фунтов стерлингов и браслет Vintage Alhambra 5 Motifs из 18-каратного желтого золота и агата за 4038 фунтов стерлингов.

Фото: Getty Images

Поклонникам королевской семьи понравилась королева в красном наряде. Они заявили, что весь образ выглядел "великолепно", отметив секретный смысл ее платья. Выбор Камиллы носить красное во время этого конкретного мероприятия отдает дань уважения ее роли полковника гренадерской гвардии, поскольку это "отражает наследие" полка.

Напомним, 22 февраля Фокус писал о том, какая реплика королевы Камиллы, сказанная Чарльзу ІІІ 50 лет назад, привела их к роману. Считается, что король Чарльз и королева Камилла впервые встретились на матче по поло. Они официально вступили в брак только через 34 года.