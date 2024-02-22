Какая реплика королевы Камиллы, сказанная Чарльзу ІІІ 50 лет назад, привела их к роману (фото)

Считается, что король Чарльз и королева Камилла впервые встретились на матче по поло. Они официально вступили в брак только через 34 года.

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Считается, что королева Камилла поразила короля Чарльза своей остротой, которая привела их к любовным отношениям, сообщает Мirror.

Пара впервые встретилась примерно в середине 1971 года, по некоторым утверждениям, на матче по поло. Там-то она ему якобы и сказала: "Ты знаешь, что моя прабабушка была любовницей твоего прапрадеда, так как насчет этого?".

Чарльз разговаривает с Камиллой на матче по поло в Сайренсестер-парке в июле 1975 года Фото: Getty Images

Утверждается, что королева-мать, среди прочих, не одобряла Камиллу и хотела, чтобы Чарльз женился на одной из внучек семьи Спенсеров ее близкой подруги леди Фермой. Многие королевские биографы согласились, что ему не дали бы разрешения жениться на Камилле, поскольку она считалась неподходящей супругой.

Двоюродная сестра и крестная мать Чарльза Патрисия Нэтчбулл, вторая графиня Маунтбеттен Бирманская, сказала в 2005 году: "Оглядываясь назад, можно сказать, что Чарльзу следовало жениться на Камилле, когда у него впервые появилась такая возможность. Они идеально подходили друг другу, мы знаем это сейчас. было невозможно".

Но вскоре Чарльз стал мужем леди Дианы Спенсер, они поженились в 1981 году. Спустя 11 лет, в 1992 году, они расстались. В записях, сделанных принцессой Дианой для книги автора Эндрю Мортона "Диана: ее правдивая история", она вспоминает, как вызывала Камиллу из-за ее романа с Чарльзом: "Я боялась ее… Я сказала: "Я знаю, что происходит между тобой и Чарльзом, и я просто хочу, чтобы ты это знала".

Чарльз и Диана

За этим последовал скандал с пленкой Камиллагейт в 1993 году, когда телефонный разговор между Чарльзом и Камиллой был тайно записан, а его стенограмма опубликована в прессе. В 1994 году Чарльз сказал: "Миссис Паркер Боулз — мой большой друг… друг на очень долгое время. Она останется другом еще на очень долгое время".

Но далее он признал, что пара возобновила свой роман после того, как его брак с Дианой "безвозвратно распался" в 1986 году. Чарльз и Камилла впервые вместе появились на публике в 1999 году и наконец поженились в апреле 2005 года.

Король Чарльз и королева Камилла Фото: GettyImages

Напомним, 22 февраля сообщалось, что больной раком король Чарльз провел первую встречу после постановки диагноза. До болезни король проводил еженедельные встречи с Риши Сунаком. Сейчас рак внес свои коррективы в график Его Величества.