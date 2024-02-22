Особняк Джорджа Клуни в Великобритании стоимостью 15 млн фунтов пострадал от наводнения

Великолепный дом Джорджа Клуни пострадал от проливных дождей. Река Темза разлилась и ее воды подтопили недвижимость актера.

Потрясающий особняк Джорджа Клуни, который расположен на берегу реки во второй раз в этом году пострадал от сильного наводнения. Недвижимость голливудского актера стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов пострадала от сильного дождя, сообщает Мirror.

Какой точно ущерб был нанесен не сообщается, однако по фотографиям видно, что сад и прилегающая территория были полностью залиты водой.

Фото: Mirror

В этом году их особняк и почти вся территория, включая веранду и теннисные корты, также были подтоплены, когда в регионе свирепствовал шторм "Хенк".

В свое время дом был внесен в список памятников архитектуры II степени. Джордж делит свой великолепный дом с женой Амаль и детьми, двойняшками Эллой и Александром .

Знаменитая пара приобрела дом в 2014 году сразу после того, как связали себя узами брака на звездной церемонии в Венеции. С момента покупки дома Джордж и Амаль преобразили сараи и добавили в них бассейн. Говорят, что изменения значительно увеличил стоимость их собственности.

Главный метеоролог Великобритании Пол Гундерсен дал неутешительный прогноз: "После дождливого февраля в четверг ожидается новый дождь, сопровождаемый некоторыми порывистыми ветрами и потенциальными последствиями для тех, кто находится в зонах предупреждения, которые охватывают большую часть южных, центральных и восточных регионов Англии. Есть небольшая вероятность того, что порывы ветра могут достигать 60-70 миль в час".

Дом Клуни — это здание с девятью спальнями, расположено на зеленом участке земли, на границе Беркшира и Оксфордшира. Оно расположено на территории площадью четыре акра на окраине красивой причудливой деревни Соннинг. Соседями Клуни являются экс-министр внутренних дел Тереза ​​Мэй и один из основателей и гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж.

Ранее, 12 сентября, стало известно, что Джордж Клуни продает свое знаменитое поместье на озере Комо за огромную сумму. Клуни готов показать дом только потенциальным покупателям из числа состоятельных людей. Никакой рекламы и шумихи в прессе он не хочет.